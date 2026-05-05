Maltempo Turchia: dopo il gelo epocale, violenti tornado e grandinate devastano il Sud-Est. Mostruose supercelle colpiscono Viranşehir e Oğuzeli con danni ingenti | FOTO e VIDEO

Tra ieri ed oggi, il Sud-Est della Turchia è stato colpito da una serie di violenti fenomeni meteorologici che hanno devastato il paesaggio in pochi minuti. Tra Şanlıurfa e Gaziantep si sono sviluppate mostruose supercelle temporalesche, capaci di generare tornado distruttivi, grandinate intense e flash flood. Le immagini circolate sui media nelle ultime ore parlano da sole. Nelle aree rurali di Viranşehir, un tornado ha colpito con forza abitazioni e strutture agricole, distruggendo una casa e una stalla e causando almeno 11 feriti. Un vortice compatto, ben organizzato, che ha lasciato dietro di sé una scia evidente di danni strutturali.

Ancora più impressionante quanto accaduto nel distretto di Oğuzeli, nei pressi di Gaziantep. Qui una supercella attiva nel pomeriggio ha generato un tornado capace di sollevare e scaraventare veicoli, ribaltare camion e provocare feriti. I video condivisi sui social mostrano un vortice perfettamente condensato, con una classica struttura a cono, segno di una dinamica atmosferica estremamente efficiente.

Il quadro meteo è quello tipico delle grandi occasioni: energia elevata nei bassi strati (CAPE) e un wind shear sufficiente a organizzare le celle in strutture rotanti. Anche senza una forte influenza orografica, le interazioni tra linee di convergenza e confini di outflow hanno favorito lo sviluppo di vortici localizzati ma molto intensi.

Purtroppo non è un caso isolato. Negli ultimi giorni, l’area di Harran e l’intero settore sud-orientale turco avevano già mostrato segni di instabilità crescente, con violenti temporali e raffiche in grado di danneggiare tetti e infrastrutture. I tornado osservati rappresentano quindi l’evoluzione più estrema di una fase convettiva già presente.

Questi eventi confermano una realtà spesso sottovalutata: anche le regioni interne dell’Anatolia possono diventare teatro di fenomeni tornadici significativi quando energia e vento si combinano nel modo giusto.