Maltempo Turchia, forti piogge nella provincia di Hatay: vittime e danni ingenti | VIDEO

Forti piogge si sono abbattute nelle scorse ore nella provincia di Hatay, nel sud della Turchia, causando ingenti danni e la morte di due persone. Lo riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”. Nella città di Antiochia, una persona è morta a causa del crollo di un’abitazione e un’altra è deceduta dopo che la sua auto è precipitata da una strada franata. Il Governatore di Hatay, Mustafa Masatli, ha riferito che sono state ricevute oltre mille segnalazioni e le squadre di soccorso sono intervenute con 374 squadre, 498 veicoli e 1.230 persone. “Prevediamo che le precipitazioni continuino in modo intermittente e sotto forma di rovesci, seppur con intensità ridotta. Le nostre squadre sono sul posto per prevenire eventuali conseguenze negative”, ha affermato Masatli. Le lezioni sono state sospese in tutte le scuole di Samandag e in cinque istituti di Antakya.