Maltempo Turchia, incredibile a Yozgat: neve in piena primavera, strade e tetti completamente imbiancati

Yozgat, città capitale dell’omonima provincia nella Regione dell’Anatolia Centrale in Turchia, si è svegliata stamattina sotto una fitta nevicata fuori stagione che ha trasformato la città in un paesaggio totalmente imbiancato, sorprendendo i residenti in piena primavera. La pioggia, iniziata nelle ore notturne, si è trasformata in neve all’alba quando le temperature sono scese sotto le medie del periodo, facendo rapidamente attecchire il manto bianco su strade, tetti e aree verdi. Nel giro di poco tempo, il centro urbano e le zone più alte del territorio si sono ritrovati sotto una coperta di neve, con i tetti delle case, le auto parcheggiate e i frutteti in fiore completamente ricoperti.

La nevicata, arrivata nei primi giorni di maggio, ha creato scenari da cartolina grazie al contrasto tra i rami carichi di fiori e gemme e la candida coltre nevosa. Le immagini che si sono formate in città ricordavano più un mattino d’inverno che una giornata di piena stagione primaverile, con vie, parchi e giardini trasformati in un quadro in bianco e nero. Molti cittadini, uscendo di casa per recarsi al lavoro o aprire le proprie attività, si sono trovati davanti a uno scenario inatteso, vivendo insieme stupore, curiosità ed entusiasmo.

Gli abitanti di Yozgat raccontano di non vedere una nevicata così avanti nella stagione da molti anni e collegano quanto accaduto ai ricordi di un tempo. Alcuni residenti hanno spiegato che un tempo non era raro imbattersi nella neve persino verso la metà di maggio, ricordando episodi in cui il 19 maggio le stufe erano ancora accese e i fiocchi scendevano dal cielo.

“Anche il 19 maggio ricordo che nevicò, è bello poter rivedere la vecchia Yozgat“, ha raccontato un commerciante, sottolineando come questo episodio abbia riportato alla mente l’immagine di un clima più rigido e imprevedibile.

La neve di maggio ha avuto un duplice effetto sulla popolazione: da un lato ha creato sorpresa e disagi tipici delle condizioni invernali, dall’altro ha suscitato commenti carichi di affetto e un pizzico di orgoglio per un fenomeno considerato ormai raro. Molti hanno immortalato le strade imbiancate e gli alberi in fiore sotto la neve, condividendo sui social scatti e video che raccontano questa insolita giornata, destinata a restare impressa nella memoria dei residenti.