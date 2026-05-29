Maltempo Turchia, piogge intense e grandine ai abbattono sulle province di Hatay e Osmaniye: esondazioni e crolli | VIDEO

Le forti piogge e la grandine che si sono abbattute sulle province di Hatay e Osmaniye, situate nella Turchia meridionale, hanno causato allagamenti e crolli di alcune strade. Dopo l’allerta meteo di livello giallo emessa dalla Direzione Generale di Meteorologia (MGM), forti piogge e grandine si sono abbattute nelle prime ore del mattino sul distretto di Defne, nella provincia di Hatay, e sul distretto di Düziçi, nella provincia di Osmaniye. I cittadini, colti impreparati alla pioggia, hanno avuto difficoltà. Anche gli automobilisti hanno faticato a circolare nel traffico. Alcune strade e viali, così come case e luoghi di lavoro, sono stati allagati. Nel distretto di Düziçi, i corsi d’acqua sono esondati e i terreni agricoli sono stati danneggiati. Alcune strade di villaggio e muri di contenimento delle case sono crollati. Le squadre comunali hanno avviato i lavori di drenaggio dell’acqua.

Nel distretto di Dörtyol, ad Hatay, il torrente Deliçay, nel quartiere di Kuzuculu, è esondato a causa delle forti piogge. Alcune case, strade e viali vicini sono stati allagati. I residenti locali hanno dichiarato di aver subito gravi disagi a causa dell’alluvione.