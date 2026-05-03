Maltempo Turchia, violenta tempesta di vento a Gaziantep: tetti divelti, auto danneggiate e strade allagate | VIDEO

Una potente tempesta di vento ha colpito Gaziantep, in Turchia. Le immagini mostrano un fenomeno improvviso e violento, con raffiche capaci di sollevare e spostare materiali lungo la strada, mentre la pioggia cade con intensità e riduce la visibilità nell’area urbana. Nel video si vede chiaramente il vento attraversare una zona della città con grande forza. La carreggiata appare bagnata, le auto procedono o restano ferme in un contesto di forte instabilità e alcuni elementi vengono trascinati sull’asfalto. La scena restituisce la rapidità con cui il maltempo a Gaziantep ha modificato le condizioni della viabilità e della sicurezza nelle strade.

Raffiche violente e pioggia intensa nelle strade

L’aspetto più rilevante della notizia è la forza del vento. Le raffiche sembrano colpire con particolare intensità tra edifici e spazi aperti, spingendo detriti e materiali verso la carreggiata. La pioggia accompagna l’intero episodio e contribuisce a rendere più difficile la circolazione. Le immagini documentano una situazione di forte disagio: l’acqua sull’asfalto, il movimento improvviso degli oggetti e la presenza di veicoli in strada indicano un evento meteorologico capace di creare pericolo in pochi minuti. La tempesta a Gaziantep non appare quindi come un semplice temporale, ma come un fenomeno caratterizzato soprattutto dalla violenza delle raffiche.

Materiali trascinati dal vento

Nel filmato si notano oggetti e parti leggere spinti dal vento lungo la strada. Alcuni materiali vengono sollevati o trascinati vicino ai veicoli, mentre l’ambiente circostante resta investito da pioggia e raffiche continue. Il fenomeno non viene raccontato solo come un episodio di maltempo, ma mostrato nella sua intensità concreta. La presenza di auto e strutture urbane vicine evidenzia il rischio per chi si trovava nell’area al momento della tempesta. La forza del vento, unita alla pioggia, ha reso la situazione imprevedibile e potenzialmente pericolosa per automobilisti e passanti.

L’asfalto bagnato, i veicoli esposti alla pioggia e i materiali mossi dalle raffiche compongono il quadro di una situazione improvvisa, in cui la normalità urbana viene interrotta dal maltempo.