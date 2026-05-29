Maltempo Umbria, temporali su Perugia e Terni: grandine e downburst causano danni | VIDEO

Forti temporali hanno colpito l’Umbria nel pomeriggio di oggi, in particolare le zone di Perugia e Terni, scaricando nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano il temporale con grandine e forti raffiche lineari (downburst) nella zona di Magione (Perugia) e il temporale con pioggia e forte vento a Terni. Proprio a Terni, numerosi sono gli interventi di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine a causa degli effetti del maltempo. Gli interventi riguardano soprattutto rami caduti o pericolanti, allagamenti e danni da vento. Tra i vari interventi, si registra quello per la caduta di un palo e relativo cartello di una fermata del bus su un’auto in sosta in via Staderini.

Un miglioramento delle condizioni meteo sull’Umbria è atteso entro la serata. Il weekend sarà caldo e soleggiato, mentre è prevista una nuova fase di instabilità durante la prima metà della prossima settimana.

Maltempo Umbria, pioggia e forte vento a Terni

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