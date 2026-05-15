Maltempo Ungheria, spettacolare roll cloud sul Lago Balaton: enorme nube cilindrica precede i temporali | VIDEO

All’alba di oggi, 15 maggio, i cieli della Transdanubia meridionale hanno offerto uno spettacolo raro e affascinante: una spettacolare roll cloud ha preceduto e accompagnato l’arrivo di una intensa linea temporalesca sopra la contea di Somogy. In particolare, il fenomeno è stato immortalato nei pressi di Öreglak, dove la lunga e imponente nube, dalla forma cilindrica perfettamente definita, si è fatta strada all’orizzonte come un’enorme onda sospesa nel cielo. Pochi minuti dopo, la stessa struttura ha raggiunto anche l’area del Lago Balaton, risultando ben visibile nei pressi di Alsóörs, dove ha regalato scenari spettacolari sopra le acque quiete dello specchio d’acqua.

La roll cloud si è formata lungo il fronte di raffica della linea temporalesca. In queste situazioni, l’aria più fredda e densa in uscita dal temporale scorre lungo il suolo e solleva quella più calda e umida presente nei bassi strati, generando un movimento rotatorio orizzontale che dà origine alla caratteristica forma ‘tubolare’ della nube. Nonostante l’aspetto imponente e talvolta minaccioso, questo tipo di nube non è di per sé pericoloso. Tuttavia, la sua presenza segnala spesso condizioni meteo particolarmente instabili: poco dopo il suo passaggio, infatti, sono arrivati puntuali rovesci intensi, forti raffiche di vento e attività temporalesca diffusa, confermando la natura dinamica del sistema in transito. Eventi di questo tipo, seppur non eccezionali, restano relativamente rari e particolarmente affascinanti, soprattutto quando si manifestano in contesti paesaggistici suggestivi come quello del lago Balaton.

Le roll clouds appartengono alla famiglia delle arcus cloud (dal latino ‘arco’), e si caratterizzano per la forma tubolare che si distacca completamente dalle nubi temporalesche principali. Si genera quando una corrente di aria fredda in discesa proveniente da un cumulonembo, ossia la nube temporalesca di grandi dimensioni che si sviluppa in verticale e viene generata da condizioni di instabilità atmosferica, raggiunge il suolo e si espande orizzontalmente.

Le roll clouds sono anche caratterizzate dal wind shear, cioè una variazione di velocità e direzione del vento dovuta all’altitudine. Questo fenomeno porta le nubi a compiere una rotazione intorno al proprio asse orizzontale, creando la caratteristica forma a cilindro. E così come si forma, allontanandosi dalla perturbazione, questa nube all’apparenza minacciosa si dissolve.