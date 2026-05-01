Maltempo USA, confermato il primo tornado in quasi 2 anni in West Virginia: venti di quasi 180km/h | FOTO

Un tornado di categoria EF1 ha sradicato alberi e causato lievi danni ai tetti in West Virginia, negli Stati Uniti orientali, la sera locale di mercoledì 29 aprile, segnando il primo tornado nello stato da settembre 2024. Secondo l’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale di Charleston, il tornado ha toccato terra poco dopo le 16:00 locali a nord-est di Fayetteville ed è durato meno di 10 minuti. Le squadre di rilevamento hanno confermato venti massimi fino a 177km/h, compatibili con danni di categoria EF1 sulla scala Fujita migliorata. Il tornado ha causato ingenti danni agli alberi vicino alla fine del suo percorso. Ha inoltre attraversato la U.S. Route 60 a meno di 3 chilometri a sud del punto in cui un tornado di categoria EF2 si abbatté il 2 aprile 2024.

Il tornado di mercoledì è stato il primo nello stato dal 25 settembre 2024. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS), si tratta del quinto tornado documentato nella contea di Fayette dal 1961.