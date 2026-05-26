Maltempo USA, eccezionale fulmine a ciel sereno sopra la Florida: fenomeno raro e altamente pericoloso

Un’impressionante scarica elettrica illumina il cielo della Florida sud-occidentale: lo scatto, realizzato sopra Estero Bay, immortala un raro e insidioso cosiddetto ‘fulmine a ciel sereno‘, capace di colpire a chilometri di distanza dal temporale. La foto mostra un temporale maturo che torreggia sulla zona di Estero Bay, con un’incudine imponente ben sviluppata e illuminata da intensi lampi intra-nube sul lato sinistro dell’inquadratura. Dalla sommità della nube si origina una lunga e ramificata scarica nube-terra che si estende orizzontalmente per diversi chilometri, fino a colpire un’area lontana sopra la baia, in un punto dove il cielo appare molto meno minaccioso, quasi sereno.

C’è da aggiungere che tutti i fulmini (ad eccezione dei fulmini globulari) nascono da una nube temporalesca e possono manifestarsi tra nube e suolo, tra nube e nube, tra nube e aria oppure rimangono ‘intra-cloud‘ ossia all’interno della stessa nuvola. Non tutti i fulmini però si propagano verticalmente, ossia al di sotto della nube temporalesca.

Alcuni di essi percorrono una parte del piano orizzontale prima di cadere al suolo anche a distanza di 15-20 km dalla base del cumulonembo. In quest’ultimo caso si parla di fulmini positivi, ossia quella tipologia di scarica elettrica che parte dalla sommità della nube (e non dalla base del cumulonembo come avviene per i fulmini negativi) dirigendosi poi verso il suolo percorrendo, in alcuni casi, sino a 20 km in orizzontale. Ecco, quindi, come un ipotetico osservatore potrebbe veder scaricare a terra una saetta pur con cielo completamente sereno sulla propria verticale.

I fulmini positivi sono particolarmente pericolosi perché trasportano fino a 10 volte più energia di quelli negativi, durano più a lungo e spesso colpiscono inaspettatamente a grande distanza dal temporale. Pensate che possono scaricare correnti che superano i 300.000 Ampere e durare molto più a lungo rispetto ai fulmini classici, aumentando enormemente il rischio di innescare incendi boschivi o strutturali.