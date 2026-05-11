Maltempo USA, grandine gigante e tempesta di fulmini tra Lanham e Waco in Texas | FOTO e VIDEO

Nel Texas centrale è in corso dalla scorsa notte una fase di maltempo particolarmente severa, con violenti temporali che stanno colpendo l’area tra Lanham e Waco, scaricando grandine di grandi dimensioni oltre ad una forte attività elettrica. Le segnalazioni parlano di chicchi grandi fino a 5 centimetri, uno scenario tipico delle configurazioni più pericolose sulle Grandi Pianure. In queste situazioni l’aria calda e molto umida che risale dal Golfo del Messico incontra in quota masse d’aria più fresche, creando un mix esplosivo per lo sviluppo di violente celle temporalesche, capaci di sviluppare torri convettive imponenti, correnti ascensionali intense e un’elevata concentrazione di ghiaccio all’interno dell’incudine; è proprio questa combinazione che favorisce la formazione di chicchi di grandine molto grandi e una continua rigenerazione delle scariche elettriche nube-terra.

La grandine da 5 centimetri rappresenta una soglia critica: è più che sufficiente per frantumare i vetri delle auto, perforare o danneggiare tetti e rivestimenti esterni, rompere lampioni e verande e provocare anche ferite a chiunque venga colpito senza un riparo adeguato; in pochi minuti, un passaggio del nucleo più intenso può trasformarsi in un vero e proprio bombardamento.

Gli ultimi aggiornamenti indicano che le comunità verso Hamilton e le zone più a sud-est si trovano lungo la traiettoria principale del sistema temporalesco, dove è più probabile che si concentrino i chicchi più grandi e le raffiche di vento più violente; in queste aree il rischio di danni strutturali, caduta di rami o alberi e interruzioni della corrente elettrica aumenta sensibilmente, specialmente laddove le infrastrutture siano esposte o non adeguatamente protette.

Una tale frequenza di fulmini nube-terra non è solo spettacolare dal punto di vista visivo, ma comporta un rischio concreto per la sicurezza di persone e strutture, con la possibilità di blackout localizzati, danni a impianti elettrici e innesco di incendi in presenza di vegetazione secca o strutture vulnerabili. Sul fronte della sicurezza, le autorità statunitensi invitano a cercare immediatamente riparo in un edificio, evitando di sostare vicino a finestre, lucernari, verande o stanze con ampie superfici di vetro, perché l’impatto della grandine potrebbe rompere i pannelli e far schizzare schegge all’interno degli ambienti.

In un contesto di temporali severi, inoltre, occorre considerare che nuove celle possono svilupparsi e rinforzarsi lungo i confini dell’outflow delle tempeste già in atto, riportando rapidamente pioggia intensa, grandine e fulmini sulle stesse zone già colpite: per questo motivo è fondamentale continuare a monitorare radar e tracker di fulmini dedicati all’area di Waco e alla contea di Hamilton, che permettono di seguire in tempo quasi reale lo spostamento dei nuclei più attivi e di valutare se il sistema stia intensificandosi o indebolendosi.