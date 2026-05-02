Maltempo USA, raffiche fino a 160 km/h in Texas: devastante tempesta colpisce Port Lavaca | VIDEO

Raffiche di vento estremamente violente hanno colpito ieri sera la costa del Texas, dove uno storm chaser ha segnalato valori fino a circa 160 km/h a Point Comfort, di fronte a Port Lavaca, nella contea di Calhoun. Secondo quanto riportato in tempo reale, il vento avrebbe raggiunto intensità tali da strappare lamiere e detriti da edifici, segno di una tempesta particolarmente intensa e pericolosa. Valori di questo tipo rientrano nella fascia di forza di un uragano, con impatti significativi su strutture, alberi e linee elettriche.

Dal punto di vista meteorologico, raffiche così elevate possono essere associate a sistemi convettivi molto organizzati, come linee temporalesche con forti correnti discendenti, oppure alle bande più intense di un ciclone tropicale in fase di approdo sulla costa.

Record storici in Texas

Il record assoluto di raffica di vento in Texas resta fermo a 290 km/h, registrato durante l’uragano Celia nell’agosto del 1970. Più recentemente, nell’aprile 2025, una rara virga bomb aveva fatto segnare 180 km/h all’aeroporto di Midland, battendo il precedente primato locale di 156 km/h del 2007. Lo scorso agosto 2025, l’aeroporto di Dallas-Fort Worth aveva registrato una raffica di 145 km/h, superando il vecchio record del 1985.

Nell’area tra Port Lavaca e Point Comfort si segnalano già danni diffusi, con alberi abbattuti, blackout e detriti trasportati dal vento. La situazione resta in evoluzione e saranno necessarie le prossime ore per una valutazione completa dei danni.