Maltempo USA, spettacolare tempesta in Texas: cieli surreali, fulmini e possibile landspout nel deserto | FOTO

Una spettacolare tempesta ha attraversato i vasti e aridi paesaggi del Texas sud-occidentale, offrendo uno scenario di grande impatto visivo e meteorologico agli storm chaser presenti nell’area. Nel corso del pomeriggio di ieri, lo sviluppo convettivo è stato favorito da aria calda e instabile nei bassi strati, in combinazione con un debole wind shear, sufficiente però a sostenere strutture temporalesche ben organizzate anche se piuttosto lente.

Il risultato è stato un sistema temporalesco isolato, capace di mantenere una struttura ben definita nel suo graduale movimento su un territorio quasi del tutto privo di infrastrutture. Il temporale si è distinto per una notevole resa cromatica: i verdi intensi, i blu e i grigi del nucleo precipitativo contrastavano con il bianco-beige del deserto e con le catene montuose sullo sfondo, creando un colpo d’occhio particolarmente suggestivo.

La scarsità di strade adeguate ha limitato gli spostamenti, portando gli osservatori a mantenere una posizione più distante e statica. Questo ha permesso di seguire con continuità l’evoluzione della cella, senza la pressione tipica degli inseguimenti ad alta intensità.

Durante la fase più attiva è stato inoltre osservato un possibile landspout, sviluppatosi sotto la base del cumulonembo, probabilmente legato a linee di convergenza locali e a una vorticità preesistente nei bassi strati, successivamente ‘stirata’ dall’updraft.

Questo episodio si inserisce in una fase stagionale caratterizzata da frequenti fasi convettive nel sud degli Stati Uniti, spesso accompagnati da fenomeni intensi. Tuttavia, in questo caso, la dinamica e l’isolamento geografico hanno offerto un’esperienza più contemplativa, lontana dal caos tipico delle cacce più complicate.

Il viaggio degli storm chasers ora prosegue verso nord, dove nelle prossime ore le condizioni meteo potrebbero risultare nuovamente favorevoli allo sviluppo di temporali organizzati.