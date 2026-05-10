Maltempo USA, tempesta estrema in Minnesota: la grandine è così abbondante da richiedere gli spazzaneve | FOTO

Le grandinate con chicchi grandi come palline da golf hanno un diametro di circa 4,5 cm e sono considerate “grandine molto grande”, più che sufficienti a ricoprire completamente il terreno e farlo sembrare una nevicata tardiva quando cadono in grandi quantità. Le tempeste durante la stagione primaverile nel sud del Minnesota hanno già prodotto accumuli di grandine così impressionanti da richiedere l’intervento degli spazzaneve. Ed è ciò che è accaduto a Winona.

Quando un violento temporale si muove lentamente o continua a rigenerarsi sulla stessa area, i nuclei più intensi scaricano quantità straordinarie di ghiaccio che si accumula per diversi centimetri su strade, campi e prati, imitando perfettamente una nevicata. Nel caso di Winona, la grandine è stata così abbondante che sono stati impiegati spazzaneve per liberare le strade, con visibilità temporaneamente ridotta come durante una bufera di neve intensa.

Grazie ai report realizzati dai meteorologi statunitensi, si è scoperto che la grandine grande come una pallina da golf misura circa 4,5 cm di diametro, classificata dal National Weather Service come “grandine molto grande” e associata al livello di rischio più elevato. Con queste dimensioni, i chicchi di grandine frantumano parabrezza, perforano rivestimenti esterni e causano danni milionari a colture e tetti, anche quando l’accumulo al suolo appare solo scenografico. Giusto per fare un esempio, durante gli eventi di aprile 2026, il Minnesota ha registrato grandine fino a quasi 9 cm a Lake Crystal e chicchi da 8 cm a Faribault, con accumuli talmente spessi da essere spalati come neve.

Il sud del Minnesota, inclusa la contea di Winona, è territorio abituale per grandine di grandi dimensioni: in passato si sono verificati episodi con chicchi grandi come palle da baseball, con danni di milioni di dollari. Gli eventi meteo estremi occorsi durante i primi giorni della primavera 2026, tra cui le tempeste del 12-13 aprile che hanno colpito Rice County, Goodhue County e Faribault, confermano quanto spesso i violenti temporali trasformino in pochi minuti il ‘primo assaggio di primavera’ in uno scenario da ‘pieno inverno’.