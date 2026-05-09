Maltempo USA, tempeste estreme in Oklahoma: supercelle con grandine distruttiva | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo sta colpendo l’Oklahoma, con temporali supercellulari incredibilmente organizzati e capaci di scaricare grandine gigante al suolo. Tra le aree più colpite c’è senza dubbio Chickasha, dove io servizio meteorologico statunitense ha classificato la tempesta come ‘distruttiva’, un segnale che non lascia ben presagire. C’è da aggiungere che i temporali si sono sviluppati lungo una dryline e un fronte freddo tra l’Oklahoma centro-occidentale, in un contesto meteo da manuale per la genesi di supercelle classiche nelle Grandi Pianure. Il National Weather Service ha indicato un livello di rischio tra moderato ed elevato su diverse aree, con condizioni meteo favorevoli a violente grandinate, forti raffiche di vento e rischio tornado.

Sul settore meridionale dell’Oklahoma, diversi storm chaser stanno seguendo almeno tre supercelle in movimento verso sud-est, proprio dove l’instabilità e il wind shear risultano particolarmente decisi. Ed è proprio questo mix esplosivo a generare strutture temporalesche spettacolari e ben organizzate, particolarmente visibili lungo la Interstate 35 e nei dintorni.

Preoccupa in particolar modo, come detto, la situazione nei pressi di Chickasha, dove una supercella ha scaricato al suolo grandine di dimensioni eccezionali, quasi come palle da baseball, cioè di circa 7-8 centimetri di diametro. Anche in altre zone dell’Oklahoma si segnalano chicchi di grandine grandi fino fino a circa 8,3 centimetri, oltre ai danni diffusi che questa ha provocato.

Senza possibilità di smentita, si tratta di una giornata davvero eccezionale proprio per il numero di temporali che sono tutti in grado di generare grandine gigante e notevolmente distruttiva.

Alla base di questo episodio vanno aggiunti gli ingredienti fondamentali affinché si possano raggiungere questi ‘risultati’: aria molto calda e umida nei bassi strati che alimenta forti correnti ascensionali, elevato wind shear che favorisce la rotazione delle nubi e una precisa linea di convergenza che acuisce lo sviluppo dei temporali. In queste condizioni, le supercelle riescono a mantenere i chicchi di grandine sospesi più a lungo, permettendo loro di crescere fino a dimensioni eccezionali prima di cadere al suolo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, nel corso delle prossime ore, i temporali continueranno a spostarsi dall’Oklahoma occidentale verso quello il settore c’entra tra il tardo pomeriggio e la sera, con possibili prolungamenti durante le ore notturne. Anche con il trascorrere delle ore, permangono i medesimi rischi: grandine gigante, raffiche di vento fino a 130 km/h e possibili tornado. Le aree più esposte restano quelle lungo la Highway 81 e i settori centro-meridionali dello Stato, dove le condizioni meteo risultano più favorevoli allo sviluppo di questi fenomeni estremi.

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