Maltempo USA, tornado distruttivo colpisce il Nebraska: devastazione tra St. Libory e St. Paul, abitazioni rase al suolo e danni enormi | FOTO

Scene drammatiche nel Nebraska dopo il passaggio di un violento tornado sviluppatosi a nord di Grand Island: abitazioni distrutte, veicoli scaraventati a grande distanza e detriti disseminati ovunque

Un violento tornado ha colpito il Nebraska nel corso della giornata di ieri, domenica 17 maggio, lasciando dietro di sé una scia di distruzione tra le cittadine di St. Libory e St. Paul. Le immagini diffuse dai vari storm chasers e dai media hanno mostrato un vortice possente e ben strutturato, rimasto a contatto con il suolo per diversi minuti, mentre devastava le zone abitate. Il fenomeno si è sviluppato a nord di Grand Island nel contesto di una severa ondata di maltempo che ha interessato la regione. Le tante segnalazioni ‘documentano’ un tornado di grandi dimensioni, con una assetto vigoroso e definito, segno di una struttura particolarmente organizzata e potenzialmente distruttiva.

Le conseguenze al suolo sono state drammatiche. Nella zona di St. Paul, diverse abitazioni risultano gravemente danneggiate, alcune completamente distrutte: almeno quattro o cinque di queste hanno subito impatti piuttosto eloquenti. Alcune automobili sono state scaraventate lontano, alcune ridotte a veri e propri rottami.

Tornado Nebraska danni

Ancora più impressionanti le segnalazioni che giungono da St. Libory, dove un’abitazione sarebbe stata completamente spazzata via, fondamenta comprese, con detriti disseminati ovunque e un quad lanciato letteralmente a grande distanza, elementi questoli che fanno giustamente pensare ad un tornado di forte intensità. Nonostante la violenza e i danni provocati dell’evento vorticoso, le prime informazioni fornite dalle autorità statunitensi sono incoraggianti: al momento non si registrano vittime e i residenti delle zone colpite sarebbero stati tutti rintracciati. Un bilancio che, però, resta provvisorio, mentre le verifiche sul territorio sono tutt’ora in corso.

I soccorritori sono al lavoro per assistere la popolazione e valutare dettagliatamente l’entità dei danni. Nel corso delle prossime ore, è atteso anche l’intervento del National Weather Service, che condurrà sopralluoghi ufficiali per determinare la classificazione del tornado nella scala Enhanced Fujita e definirne con precisione percorso e intensità.

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO