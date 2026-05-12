Maltempo Veneto, 50 vetture danneggiate e oltre 100 alberi crollati a Verona | FOTO

È proseguito per tutta la giornata di oggi il lavoro dei Vigili del Fuoco di Verona, dopo il tornado che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuto sulla città scaligera. Solo fino a metà mattina erano stati eseguiti 55 interventi di soccorso per il maltempo. Durante la notte hanno operato 10 squadre (di cui due arrivate dai Comandi di Vicenza e Rovigo), per un totale di 80 addetti. Sono state circa 400 le chiamate alla Sala operativa dei Vigili del Fuoco. L’assessore comunale alle strade e ai giardini, Federico Benini, ha spiegato che “al momento sono giunte circa 50 segnalazioni relative ad autovetture danneggiate. I cittadini potranno naturalmente avviare le procedure previste per le richieste di risarcimento”.

“Oggi – ha aggiunto – sono rimasti chiusi i parchi giochi comunali e resteranno chiusi anche nella giornata di domani, così da completare tutte le attività di monitoraggio e permettere una riapertura in piena sicurezza. Sono più di cento gli alberi crollati o danneggiati solo nei parchi comunali. Siamo pronti a ricollocarli”, ha concluso Benini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.