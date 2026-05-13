Maltempo Veneto, attenzione alle prossime ore: “possibili fenomeni intensi tra domani e sabato”

Dopo i recenti eventi estremi che hanno colpito il Veneto, la Regione mantiene alta l’attenzione sull’evoluzione meteo. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni sono attesi rovesci, temporali, forti venti e grandinate, con particolare rischio nelle aree centro-meridionali. Le autorità invitano alla prudenza mentre si valuta l’eventuale emissione di una nuova allerta meteo. “Dopo i violenti eventi meteorologici che hanno colpito il Veneto nelle ultime ore e rispetto ai quali il presidente della Regione Alberto Stefani ha decretato oggi lo stato di emergenza regionale, continuiamo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione meteorologica”: lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima del Veneto Elisa Venturini. “Secondo le previsioni elaborate dai meteorologi di Arpav tra giovedì e sabato il Veneto sarà interessato da una fase di tempo instabile, con la possibilità di rovesci temporaleschi, forti raffiche di vento, grandinate e precipitazioni anche intense, soprattutto nelle aree pianeggianti del centro-sud della regione”.

“Le aree che richiedono particolare attenzione sono il Basso Veronese, la provincia di Padova, la parte meridionale della provincia di Venezia e la provincia di Rovigo, territori che potrebbero essere interessati dai fenomeni più significativi”, aggiunge l’assessore. “In queste ore la Protezione Civile regionale, insieme ad Arpav e agli enti territoriali, sta seguendo costantemente l’evoluzione delle previsioni. È in corso la valutazione dell’emissione di una possibile allerta meteo già nella giornata di domani. Raccomandiamo ai cittadini la massima prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto durante i fenomeni temporaleschi”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.