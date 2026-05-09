Maltempo Veneto, chiusa temporaneamente la statale 51 “di Alemagna” a San Vito di Cadore

La statale 51 “di Alemagna” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, a causa delle cattive condizioni meteorologiche che stanno interessando l’area. La misura riguarda uno dei collegamenti più importanti del territorio ed è stata adottata con finalità di sicurezza, per prevenire eventuali rischi alla circolazione. La chiusura, come comunicato da Anas, è stata disposta a titolo precauzionale. L’obiettivo è consentire le verifiche e gli interventi necessari lungo il tratto interessato, evitando situazioni di pericolo per automobilisti, residenti e operatori impegnati sulla strada.

La decisione di Anas per motivi di sicurezza

Si tratta di una decisione legata al peggioramento delle condizioni del tempo e assunta per garantire la sicurezza della viabilità in un’area particolarmente sensibile, soprattutto in presenza di fenomeni meteorologici avversi. Secondo quanto riferito, la decisione è stata presa da Anas “a titolo precauzionale”. La chiusura non è quindi indicata come definitiva, ma come una misura temporanea necessaria fino al ripristino delle condizioni utili alla normale circolazione.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nelle attività necessarie per la gestione della viabilità e per consentire il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile. La presenza degli operatori serve a monitorare la situazione, mettere in sicurezza il tratto e coordinare le eventuali operazioni di ripristino.

L’intervento congiunto punta a ridurre i disagi per chi si trova a transitare nell’area di San Vito di Cadore e lungo la statale 51, arteria strategica per i collegamenti nel Bellunese e verso le località dolomitiche.

Viabilità da ripristinare nel più breve tempo possibile

Al momento, la priorità resta il ripristino della normale viabilità sulla statale 51 “di Alemagna”. Come indicato nella comunicazione, le squadre presenti sul posto stanno operando “al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.

La riapertura dipenderà dall’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dall’esito delle verifiche lungo il tratto interessato. Fino ad allora, la chiusura in entrambe le direzioni resta una misura di prudenza necessaria per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Disagi possibili per automobilisti e collegamenti locali

La temporanea chiusura della statale 51 “di Alemagna” può comportare disagi alla circolazione, in particolare per chi deve raggiungere o attraversare San Vito di Cadore. La strada rappresenta infatti un asse rilevante per i collegamenti locali e turistici della provincia di Belluno, soprattutto in un territorio in cui le condizioni del tempo possono incidere rapidamente sulla sicurezza della rete viaria.

In attesa del ripristino della circolazione, resta centrale il lavoro degli operatori impegnati sul posto per garantire la gestione dell’emergenza e favorire una riapertura sicura del tratto chiuso.