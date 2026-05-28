Maltempo Veneto, disastro in Valpolicella: grandine grossa tra Verona e Negrar, danni alle auto | FOTO e VIDEO

L’intenso temporale che sta colpendo il Veronese sta causando un vero e proprio disastro in Valpolicella, provocando grandine fino a 4-5cm di diametro tra Verona e Negrar. Ci sono segnalazioni di danni alle auto a causa della grandine di grandi dimensioni. La grandine non ha risparmiato neanche la città di Verona, dove finora sono caduti 11mm di pioggia, e ha bloccato anche la A4, con numerose auto costrette a fermarsi a causa della violenza dei fenomeni. Segnaliamo anche 19mm di pioggia a Santa Maria di Negrar. Questa forte instabilità è determinata dallo scontro tra masse d’aria più fresche con l’aria molto calda dopo i giorni bollenti determinati dall’intensa ondata di caldo che ha colpito il Centro-Nord dell’Italia e l’Europa occidentale.

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