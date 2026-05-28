Maltempo Veneto, forte temporale su Verona: pioggia e grandine sulla città | VIDEO

Si accende l’instabilità in Veneto, con un forte temporale che interessando il medio-alto Veronese orientale, colpendo in pieno anche Verona. In città, segnalata pioggia, grandine e tuoni fortissimi. A Verona, sono già caduti 5mm di pioggia e la temperatura sta crollando dopo l’arrivo del temporale: dopo aver raggiunto una massima di +33°C, si registrano attualmente +26°C. Il temporale è in moto verso sud-ovest: prestare attenzione a grandine e forti raffiche di vento.

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