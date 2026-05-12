Maltempo Veneto, forti temporali tra Veneziano e Trevigiano: intenso downburst ad Annone | VIDEO

La giornata è iniziata all’insegna dei forti temporali in Veneto, dopo quelli violenti della giornata di ieri. Particolarmente colpito il Veneziano, dove un intenso downburst (raffiche di vento lineari in uscita da un temporale) si è abbattuto sulla località di Annone Veneto. Incredibili le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano tutta la violenza del vento che ha sferzato la località, tanto da ridurre notevolmente anche la visibilità, mentre si abbatteva anche un’intensa grandinata. Nel corso della mattina, forti temporali hanno colpito anche il Trevigiano, anche qui con forti grandinate e raffiche di vento, scaricando 15mm di pioggia a Volpago del Montello, Gaiarine, 14mm a Gorgo al Monticano.

Gli ultimi fenomeni sono in atto nel Rodigino in questo momento. Nel corso del pomeriggio, si assisterà ad un miglioramento delle condizioni meteo sulla regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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