Maltempo Veneto, nuova previsione sull’acqua alta a Venezia stasera: novità anche per il Mose

Nuova previsione del Centro Maree del Comune di Venezia, che prevede una marea massima di 1 metro con il picco alle 21.25 di questa sera. Alla luce della nuova previsione, non saranno più quattro ma tre le bocche di porto che verranno chiuse dal Mose questa sera per evitare l’acqua alta in città. A rimanere aperta sarà la bocca del canale di Malamocco, quella principale che permette alle navi di raggiungere il porto. È prevista acqua alta a Venezia fino a venerdì 15 maggio.

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