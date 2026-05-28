Maltempo Veneto, temporali minacciano Padovano e Colli Euganei: spettacolari nubi mammatus e rischio grandine nelle prossime ore | FOTO

L’anticiclone inizia a mostrare chiari segni di cedimento, consentendo l’ingresso di ulteriori sbuffi di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali che vanno ad alimentare nuova instabilità atmosferica sul Nord Italia. Nel corso del pomeriggio stanno infatti prendendo forma nuovi acquazzoni e temporali sulle Alpi centro-orientali, localmente intensi, con progressivo sconfinamento verso la Val Padana fin verso il Veneto dove non si escludono fenomeni forti accompagnati da grandinate e colpi di vento improvvisi.

Dalle immagini che giungono in queste ore dai Colli Euganei, nel Padovano (fonte Tornado in Italia), si distinguono nettamente spettacolari nubi mammatus e imponenti celle temporalesche che tendono a “circondare” minacciosamente il territorio, segnale di una convezione vivace e di possibili rovesci anche di forte intensità a breve distanza. La struttura imponente dell’incudine temporalesca e le bolle discendenti dei mammatus testimoniano l’energia accumulata in quota, in un contesto che nelle prossime ore potrà ancora favorire nuovi temporali a sviluppo verticale tra entroterra veneto e aree pedemontane.

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