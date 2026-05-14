Maltempo Veneto, tornado nel Rodigino: le immagini da Fiesso Umbertiano, danni ingenti ad una casa | FOTO e VIDEO

Due tornado sono stati avvistati oggi nel Rodigino, causando danni ad un’abitazione a Fiesso Umbertiano. Le immagini di Luca Tec mostrano tegole divelte dal tetto, segni sulla parete della casa e danni agli oggetti esterni, alberi abbattuti, oggetti conficcati nel terreno e i segni lasciati sul terreno dal vortice che si è poi allontanato verso le campagne, risparmiando le abitazioni circostanti. Le dimensioni del vortice vengono stimate in 30-40 metri di ampiezza. Su questa casa di Fiesso Umbertiano e sul suo giardino i segni della violenza del tornado.

Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha espresso vicinanza ai cittadini colpiti: “sto andando a Rovigo per verificare di persona i danni provocati dal maltempo e da alcune trombe d’aria che si sono abbattute sul Polesine”, ha scritto nelle scorse ore sui social. “Esprimo sin da subito la mia vicinanza ai cittadini e agli amministratori colpiti e ringrazio quanti si stanno adoperando per prestare soccorso”.

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