Maltempo Veneto, violento temporale su trevigiano e alto veneziano: grandinata devastante ai piedi del Montello | FOTO

Un violento temporale ha interessato e sta interessando l’area compresa tra il nord di Treviso, il Montello e l’alto Veneziano, con eco radar particolarmente forti in movimento dalla pedemontana verso la pianura. Le segnalazioni dal territorio parlano di una grandinata devastante ai piedi del Montello, in particolare nella zona di Camalò, con chicchi di parecchi centimetri di diametro, come è possibile osservare dalle immagini di Alessandro Lusciano e Mauro Trevisan. In pochi minuti strade imbiancate e notevoli accumuli di chicchi di ghiaccio hanno creato difficoltà alla circolazione, con probabili danni a parabrezza, carrozzerie e tettoie. Il temporale si è sviluppato in un contesto sinottico che vede aria caldo-umida nei bassi strati, condizione che ha favorito la formazione di celle particolarmente intense sul Veneto orientale.

I nuclei temporaleschi più intensi hanno riguardato la fascia tra Montello, Alta Marca trevigiana e alto Veneziano, con grandinate segnalate in diversi centri abitati lungo la pedemontana. Le dimensioni dei chicchi, in alcuni casi di vari centimetri, lasciano temere danni significativi non solo alle auto, ma anche a tetti, serre e colture.

La struttura temporalesca, di tipo multicellulare, ha prodotto anche forti rovesci di pioggia con possibili allagamenti localizzati dove tombini e caditoie non sono riusciti a smaltire rapidamente l’acqua e il ghiaccio. Non si escludono ulteriori criticità in caso di nuovi passaggi temporaleschi nelle prossime ore sulla pianura veneta orientale.

Questo severo episodio rientra nello scenario previsto per questo weekend, con aria molto calda e umida nei bassi strati e l’arrivo di aria più fresca in quota a innescare temporali anche violenti sul Nord Italia. Sul Veneto, in particolare, i modelli indicavano da giorni il rischio di fenomeni localmente estremi con grandine di grosse dimensioni, forti raffiche di vento e intensa attività elettrica tra tardo pomeriggio e sera di oggi.

Tra la serata e le prime ore della notte non si escludono ulteriori rovesci e temporali tra Trevigiano, Veneziano e, più in generale, sulla pianura veneta, seppure in modo irregolare e localizzato. Per il ponte del 2 giugno, gli ultimi aggiornamenti confermano una persistente instabilità sul Nordest, con nuovi temporali possibili soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

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