Margherita di Savoia, la prima Regina d’Italia pioniera della meteorologia celebrata da una mostra straordinaria ai Musei Reali di Torino

E’ stata inaugurata oggi presso i Musei Reali di Torino, la straordinaria mostra intitolata Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Palazzo e Biblioteca Reale celebra il centenario della scomparsa di una delle figure più iconiche ed emblematiche della nostra memoria nazionale. Questo eccezionale evento espositivo, che rimarrà aperto al pubblico fino al 6 gennaio 2027, offre un’opportunità unica per riscoprire la complessità di Margherita di Savoia, una sovrana capace di segnare profondamente un’epoca di transizione. Curata da eminenti studiosi del settore quali Lorenza Santa, Fabio Uliana e Maria Luisa Ricci, l’esposizione si snoda principalmente all’interno della Biblioteca Reale e coinvolge i suggestivi spazi del primo piano di Palazzo Reale, mettendo in luce documenti d’archivio, libri rari, spartiti musicali, fotografie e doni ufficiali in larga parte inediti. Parallelamente, il complesso sabaudo riapre le sale settecentesche degli appartamenti reali e accoglie nel Medagliere Reale una rassegna numismatica correlata, strutturando un percorso organico e istituzionale che getta una luce del tutto nuova sulla prima regina dell’Italia unita.

La storia d’Italia e la costruzione del consenso nazionale

L’analisi approfondita della figura di Margherita permette di comprendere a fondo le delicate dinamiche politiche e sociali che hanno accompagnato il consolidamento del Regno d’Italia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Sposa di Umberto I, Margherita seppe trasformare la corte sabauda in un centro di irradiazione culturale di respiro europeo, esercitando una sapiente e consapevole operazione di diplomazia e propaganda estetica tesa a edificare un forte sentimento di identità nazionale. La monarchia sabauda trovò in lei una formidabile comunicatrice, capace di dialogare con i più grandi intellettuali del tempo e di superare le storiche divisioni tra fazioni politiche. La mostra dossier espone preziose testimonianze letterarie che certificano questo ruolo, tra cui spiccano i legami con Alessandro Manzoni, di cui viene mostrato un prezioso manoscritto autografo, e i celebri componimenti poetici che Giosuè Carducci le dedicò, affascinato dal carisma di una regina che interpretava l’ideale di un’Italia finalmente unita, colta e saldamente ancorata alle proprie radici storiche.

La geografia dell’Italia unita attraverso i viaggi e l’alpinismo

La dimensione geografica del regno di Margherita di Savoia si espresse magistralmente sia attraverso i suoi frequenti e pianificati viaggi reali lungo l’intera penisola, concepiti per avvicinare le province più distanti alla corona, sia attraverso una viscerale passione per i paesaggi naturali del Paese. La sovrana legò indissolubilmente il suo nome all’alpinismo sabaudo, frequentando regolarmente le vette della Valle d’Aosta, in particolare Courmayeur e Gressoney Saint-Jean, e sfidando apertamente le convenzioni sociali dell’epoca sul ruolo della donna. Il culmine di questa epopea geografica e naturalistica si concretizzò sul maestoso massiccio del Monte Rosa, dove nel 1893 venne inaugurata la celebre Capanna Margherita. Questo avamposto, situato a ben 4.554 metri di altitudine sulla Punta Gnifetti, ridefinì la mappa dei confini fisici e mentali della nazione, ergendosi non solo come il rifugio alpino più alto d’Europa, ma anche come un presidio tangibile della sovranità e dell’esplorazione del territorio italiano.

Il contributo pionieristico alla meteorologia e allo studio del clima

Il legame tra la sovrana e la meteorologia si concretizzò in modo straordinario proprio sul tetto d’Europa, dove la Capanna-Osservatorio Regina Margherita divenne immediatamente un punto di riferimento fondamentale per la meteorologia alpina d’alta quota. Fin dalla sua inaugurazione nel 1893, la struttura fu dotata di una specifica torretta progettata per ospitare strumentazioni avanzate per l’epoca, destinate alla misurazione sistematica di parametri cruciali quali la pressione atmosferica, la temperatura, la velocità del vento e la radiazione solare in condizioni ambientali estreme. Queste prime campagne di rilevamento, sostenute con convinzione dalla Real Casa, non rappresentavano semplici esperimenti isolati, ma costituirono le prime serie storiche continuative della media troposfera nel continente europeo. Oggi, quegli stessi dati pionieristici raccolti sotto l’egida scientifica sabauda offrono ai climatologi contemporanei una base d’indagine insostituibile per comprendere l’evoluzione a lungo termine del riscaldamento globale e il progressivo ritiro dei ghiacciai alpini.

Questo percorso di mecenatismo scientifico trovò un’ulteriore e decisiva evoluzione nel 1905 con l’inaugurazione, avvenuta alla presenza diretta della regina, dell’Istituto di Fisiologia Angelo Mosso al Col d’Olen, situato a quasi tremila metri di altitudine. Concepito per superare i limiti logistici e di spazio della capanna sulla vetta, questo centro d’eccellenza, nato dalla sinergia con l’Università di Torino, allargò rapidamente i propri orizzonti d’indagine dalla medicina d’alta quota alla geofisica e alla glaciologia. Tra le mura di questo laboratorio montano operarono scienziati illustri del calibro di Umberto Monterin, i cui studi pionieristici sul clima e sulle variazioni dei ghiacci del massiccio del Monte Rosa hanno gettato le basi della moderna climatologia storica italiana. Il convinto patrocinio istituzionale di Margherita di Savoia permise così di strutturare una vera e propria rete di monitoraggio ambientale in un’epoca in cui la comprensione scientifica dei fenomeni macro-climatici era ancora agli albori.

L’eredità di questa visione lungimirante vive ancora oggi nella contemporaneità, dimostrando come l’impulso impresso dalla sovrana abbia generato un impatto scientifico duraturo e tuttora operativo. Sul tetto della storica capanna, l’ARPA Piemonte gestisce attualmente una stazione meteorologica automatica d’avanguardia, ufficialmente riconosciuta come l’osservatorio meteorologico più alto d’Europa. Questo moderno presidio tecnologico continua a registrare e trasmettere dati atmosferici in tempo reale in un ecosistema fragilissimo e cruciale per lo studio del cambiamento climatico. Includere questa specifica dimensione scientifica all’interno della cornice celebrativa dei Musei Reali di Torino permette quindi di riscoprire una Margherita di Savoia inedita, non solo icona di stile e di arte, ma anche madrina illuminata di una ricerca meteorologica e ambientale che proietta la sua importanza direttamente nel nostro presente.

L’impegno per la ricerca scientifica e la medicina d’alta quota

La fondazione della Capanna Margherita non rappresentò semplicemente un traguardo per l’alpinismo sportivo, ma venne concepita fin dal principio come un polo d’eccellenza per la ricerca scientifica d’avanguardia. La regina Margherita intuì l’importanza strategica della scienza per l’emancipazione e il prestigio internazionale del paese, offrendo il proprio convinto patrocinio alla nascita di un vero e proprio osservatorio scientifico d’alta quota. In stretta collaborazione con scienziati illustri e istituti accademici di primo piano, tra cui spicca l’Università di Torino, la struttura divenne un laboratorio pionieristico a livello globale per lo studio della medicina d’alta quota, della fisiologia umana in condizioni estreme e delle scienze meteorologiche. Attraverso questo costante sostegno al progresso scientifico, la sovrana dimostrò una sensibilità illuminata e moderna, promuovendo attivamente indagini sul campo che avrebbero gettato le fondamenta per la moderna comprensione dei fenomeni atmosferici e dei meccanismi biomedici legati agli ecosistemi montani.

Sviluppo tecnologico e modernità: il garage reale e le infrastrutture

Il profondo legame tra la prima regina e lo spirito del nuovo secolo si riflette in modo evidente sul fronte dello sviluppo tecnologico e della mobilità. Margherita fu una delle prime personalità dell’aristocrazia europea a comprendere le immense potenzialità della nascente industria automobilistica, diventando una figura di riferimento per la diffusione delle vetture a motore in Italia. Il celebre garage reale sabaudo custodiva vetture d’avanguardia progettate dai marchi storici nazionali, tra cui la celebre vettura Itala Palombella e la Fiat nota come “Sparviero”, con cui la regina intraprese lunghi e documentati viaggi stradali di migliaia di chilometri attraverso l’Europa. Iscritta come socia vitalizia al Touring Club Italiano, Margherita promosse attivamente la modernizzazione delle infrastrutture viarie e l’ampliamento delle reti ferroviarie della penisola, mossa dalla chiara consapevolezza che la coesione sociale ed economica di una nazione moderna dipendesse in modo stretto dalla velocità, dall’efficienza e dalla capillarità delle sue reti di trasporto e comunicazione.

L’eredità culturale e lo stile di una regina visionaria

L’esposizione ospitata ai Musei Reali di Torino offre ai visitatori un ritratto a tutto tondo, in cui lo stile sabaudo e il gusto decorativo della corte, fortemente influenzati dalle tendenze internazionali dell’epoca come il movimento Arts and Crafts, si fondono con una visione di ampio respiro politico. Grazie a prestiti eccezionali concessi da altre prestigiose istituzioni, come la storica culla di Vittorio Emanuele III proveniente dalla Reggia di Caserta, l’allestimento permette di immergersi completamente in un’epoca di radicali trasformazioni strutturali. L’immensa eredità culturale lasciata da Margherita sarà ulteriormente sviscerata nel corso del 2026 da un importante convegno scientifico internazionale, in programma nel mese di novembre proprio a Palazzo Reale. Questa importante mostra dossier non si limita dunque a una semplice rievocazione nostalgica del passato, ma restituisce la corretta dimensione storica di una regina che ha saputo stringere un patto con le sfide della scienza, della tecnologia e della geografia per proiettare l’Italia verso la contemporaneità.