Messico, alluvione lampo a Tuxtla Gutiérrez: piogge torrenziali trasformano le strade in fiumi | VIDEO

Tuxtla Gutiérrez, capitale dello Stato messicano del Chiapas, è stata colpita da gravi allagamenti a seguito di intense piogge registrate durante la notte e le prime ore del mattino. Il maltempo ha provocato l’esondazione di alcune strade del centro urbano, in particolare nelle aree di 3ª Poniente e 4ª Norte. Secondo le prime segnalazioni, la forza dell’acqua ha trascinato diversi veicoli lungo le vie cittadine, trasformando il traffico urbano in una situazione di emergenza. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando eventuali danni a infrastrutture e abitazioni, mentre resta alta l’attenzione per possibili ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.