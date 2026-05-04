Meta e EDP insieme per la rivoluzione verde in Arkansas con il progetto Cypress Knee Solar

Il settore delle tecnologie globali e quello delle utility energetiche continuano a convergere verso un futuro sempre più sostenibile, segnando un nuovo importante traguardo nel cuore degli Stati Uniti. Meta ed EDP, attraverso la divisione EDP Renewables Nord America, hanno annunciato ufficialmente la firma di un accordo di acquisto di energia elettrica di lungo periodo, noto tecnicamente come Power Purchase Agreement, destinato a cambiare il volto energetico dell’Arkansas. Al centro dell’intesa si trova Cypress Knee Solar, un imponente progetto di energia solare con una capacità di 250 megawatt (MW), concepito per rispondere alla crescente domanda di elettricità pulita richiesta dalle infrastrutture digitali moderne.

Un sodalizio strategico per la transizione energetica negli Stati Uniti

L’annuncio odierno non rappresenta solo un nuovo cantiere, ma il consolidamento di un rapporto industriale profondo e duraturo. Cypress Knee Solar costituisce infatti il terzo grande accordo nel comparto delle energie rinnovabili siglato da Meta con EDPR NA. Grazie a questo ulteriore tassello, l’energia complessiva approvvigionata tra le due realtà raggiunge la quota significativa di 545 MW. Questa collaborazione pluriennale si sta dimostrando fondamentale per espandere le infrastrutture per le energie rinnovabili sul suolo americano, permettendo a una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo di procedere spedita verso i propri obiettivi di decarbonizzazione.

L’impegno di Meta per il cento per cento di energia rinnovabile

L’investimento nel progetto in Arkansas si inserisce perfettamente nella strategia di sostenibilità del gruppo guidato da Mark Zuckerberg. L’accordo sostiene infatti in modo diretto gli sforzi di Meta per aggiungere nuova capacità di generazione alla rete elettrica, confermando la volontà della compagnia di coprire il 100% del fabbisogno annuo di elettricità esclusivamente con energia pulita e rinnovabile. In un contesto in cui l’economia digitale richiede volumi di potenza sempre più elevati, l’approvvigionamento diretto da impianti solari su larga scala diventa una leva imprescindibile per garantire la crescita del business nel rispetto dell’ambiente.

Il valore della collaborazione secondo i vertici di EDP

La portata dell’operazione è stata sottolineata con forza dai vertici delle due società coinvolte. Miguel Stilwell d’Andrade, CEO Global di EDP, ha messo in evidenza come questo tipo di intese rappresenti il motore del cambiamento strutturale del mercato energetico. «La nostra collaborazione con Meta dimostra come le partnership di lungo periodo siano essenziali per accelerare la transizione energetica su larga scala», ha dichiarato Miguel Stilwell d’Andrade, CEO Global di EDP. «Progetti come Cypress Knee Solar vanno oltre l’aumento della capacità rinnovabile: rafforzano la resilienza della rete e supportano la crescente elettrificazione dell’economia digitale, offrendo al contempo soluzioni energetiche affidabili e pulite che generano valore duraturo per i nostri partner e per l’intero sistema energetico».

Impatto socio-economico e nuovi posti di lavoro in Arkansas

Oltre ai benefici ambientali, il progetto Cypress Knee Solar promette di essere un volano per l’economia locale. Secondo le stime aziendali, l’iniziativa genererà un valore economico duraturo per le comunità dell’Arkansas, contribuendo al finanziamento di servizi pubblici essenziali e al potenziamento delle infrastrutture locali una volta che l’impianto entrerà ufficialmente in funzione. Un aspetto di rilievo riguarda l’occupazione: durante la fase di costruzione, si prevede infatti che il progetto porterà alla creazione di diverse centinaia di posti di lavoro. Amanda Yang, Head of Clean and Renewable Energy di Meta, ha commentato con entusiasmo il nuovo capitolo della partnership: «Grazie alla nostra partnership con EDPR, Cypress Knee Solar porterà nuova energia alla rete elettrica dell’Arkansas, creando posti di lavoro a livello locale e apportando benefici economici alla comunità. Siamo orgogliosi di ampliare la nostra collaborazione con EDPR».

Prospettive future e completamento dei lavori entro il 2028

Il percorso verso l’attivazione definitiva del sito solare è già tracciato, con un cronoprogramma che punta al medio termine per vedere la struttura a pieno regime. Il completamento di Cypress Knee è attualmente previsto entro il 2028, anno in cui la nuova capacità di 250 MW inizierà a fluire nella rete, stabilizzando ulteriormente l’offerta di energia verde nella regione. Questo accordo non solo rafforza la posizione di EDP Renewables Nord America come leader nella fornitura di soluzioni energetiche d’avanguardia, ma stabilisce anche un modello di riferimento per come le grandi corporation possano intervenire direttamente nello sviluppo di nuove fonti energetiche, garantendo al contempo stabilità operativa e progresso per i territori ospitanti.