Meteo, 1° Maggio dal sapore invernale: +10°C a Potenza. Le temperature massime di oggi

Maggio si è aperto con un deciso calo delle temperature. La perturbazione che ha chiuso il mese di aprile si sta allontanando verso il Mar Egeo, lasciando spazio a correnti più fredde in arrivo dall’Europa nord-orientale. Questa massa d’aria ha raggiunto anche le regioni meridionali, accompagnata da venti di Grecale con raffiche fino a 50-60 km/h. Il risultato è un abbassamento diffuso delle temperature su tutto il Centro-Sud, più evidente lungo l’Adriatico e all’estremo Sud, dove si registrano valori anche di 8-10°C inferiori rispetto ai giorni precedenti e spesso sotto la media stagionale.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Alghero

a Alghero +24°C a Cagliari, Genova

a Cagliari, Genova +23°C a Albenga, Bolzano, Roma, Trapani

a Albenga, Bolzano, Roma, Trapani +22°C a Grosseto, Pisa

a Grosseto, Pisa +21°C a Brescia, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Novara, Treviso, Trieste, Verona

a Brescia, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Novara, Treviso, Trieste, Verona +20°C a Aosta, Bergamo, Bologna, Lampedusa, Padova, Palermo, Pantelleria, Parma, Piacenza, Rieti, Udine

a Aosta, Bergamo, Bologna, Lampedusa, Padova, Palermo, Pantelleria, Parma, Piacenza, Rieti, Udine +19°C a Cuneo, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Torino, Venezia

a Cuneo, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Torino, Venezia +18°C a Catania, Foggia, Forlì, Grottaglie, Perugia, Viterbo

a Catania, Foggia, Forlì, Grottaglie, Perugia, Viterbo +17°C a Ancona, Bari, Brindisi, Cervia, Crotone, Lecce

a Ancona, Bari, Brindisi, Cervia, Crotone, Lecce +16°C a L’Aquila, Rimini, Teramo

a L’Aquila, Rimini, Teramo +15°C a Pescara, Termoli

a Pescara, Termoli +14°C a Chieti, Norcia

a Chieti, Norcia +13°C a Campobasso

a Campobasso +10°C a Potenza

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