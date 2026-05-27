Meteo, a Bolzano +36,5°C: mai così caldo a maggio dal 1956

L’ondata di caldo che sta interessando anche l’Alto Adige ha fatto registrare oggi a Bolzano una punta di +36,5°C. Si tratta della “temperatura più alta in un mese di maggio dall’inizio delle misurazioni nel 1956“, fa sapere il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Mai in 70 anni nella conca di Bolzano già a maggio aveva fatto così tanto caldo. A Merano sono stati toccati i +35°C, a Bressanone i +34°C. Come informa il servizio meteo della Provincia di Bolzano, domani soffierà il Foehn e le temperature massime scenderanno leggermente, di 2-3°C. In alta montagna, a circa 3.300 metri la temperatura da due giorni non scende sotto lo zero e ieri ha sfiorato i +10°C.

Intanto a Cortaccia, in Oltradige, causa siccità, l’acqua scarseggia e la portata nelle fontane del paese è già stata ridotta. Una situazione anomala per il periodo e a seguito della scarsità di acqua, la popolazione è stata informata di “prestare attenzione ai consumi“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.