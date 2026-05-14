Meteo, Abruzzo al gelo: valori record nelle aree interne con inversione termica fino a -5°C, poi severo peggioramento nel weekend

L’Abruzzo si risveglia sotto cieli limpidi e aria sorprendentemente fredda per il periodo, ma la tregua ha già le ore contate. Le correnti atlantiche continuano infatti a influenzare il quadro meteorologico regionale, regalando ampie schiarite soprattutto lungo il versante adriatico, mentre all’orizzonte si prepara un nuovo aumento dell’instabilità. Proprio le schiarite notturne hanno innescato un marcato fenomeno di inversione termica, con temperature minime crollate fino a valori pienamente invernali nelle aree interne. In diverse località si sono sfiorati i –5°C all’alba, un dato decisamente insolito a metà maggio, capace di riportare per qualche ora scenari più tipici della stagione fredda.

Ma il tempo stabile non durerà a lungo. Già nel corso del pomeriggio è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con lo sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali, più probabili sulle zone interne e montuose. Una dinamica tipica delle fasi primaverili instabili, dove il contrasto tra aria fredda in quota e riscaldamento diurno favorisce la convezione. Dal tardo pomeriggio e in serata si farà sentire anche il vento: il Libeccio è previsto in rinforzo, con possibili episodi di Garbino lungo il versante adriatico, dove le temperature potranno temporaneamente risalire sotto l’effetto favonico. La giornata di venerdì vedrà condizioni ancora variabili, con nuvolosità irregolare e precipitazioni che torneranno a interessare soprattutto le aree interne, ma non si escludono sconfinamenti verso la costa.

Attenzione però al weekend: sabato è atteso un deciso peggioramento. Una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda in discesa dal Nord Europa, investirà gran parte della regione portando rovesci diffusi e temporali anche intensi. Il tutto accompagnato da un nuovo e sensibile calo delle temperature, che riporterà un clima decisamente più fresco e instabile su tutto l’Abruzzo.

Queste, nel frattempo, le temperature minime registrate stamattina alle prime luci dell’alba sulle zone interne della regione:

-4.9°C a Roccaraso Piano Aremogna

a Roccaraso Piano Aremogna -2.6°C a Piani di Pezza

a Piani di Pezza -2.5°C a Castel del Monte

a Castel del Monte -2.1°C a Pescocostanzo

a Pescocostanzo -1.4°C a Altopiano delle Cinque Miglia

a Altopiano delle Cinque Miglia -1.3°C a Rifugio Duca degli Abruzzi

a Rifugio Duca degli Abruzzi -1.2°C a Campo Felice

a Campo Felice -0.8°C a Campo Imperatore

a Campo Imperatore -0.6°C a Pescasseroli

a Pescasseroli -0.4°C a Rifugio Franchetti

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