Meteo Abruzzo: notte gelida con punte di -8°C, ora arrivano maltempo e polvere sahariana

Il promontorio di alta pressione che ha garantito stabilità e cieli in gran parte sereni sulle regioni centro-meridionali mostra ormai evidenti segnali di cedimento. Nelle prossime ore, infatti, correnti più umide di origine atlantica, già in azione sul Mediterraneo occidentale, continueranno a scorrere verso la Penisola, aprendo la strada a un progressivo peggioramento del tempo anche sull’Abruzzo. Le prime nubi hanno già raggiunto la Sardegna e tenderanno a estendersi verso le regioni centro-settentrionali, con effetti più evidenti tra la serata e la notte, quando le precipitazioni inizieranno a interessare soprattutto il versante tirrenico. Successivamente, tra la notte e la mattinata di martedì, i fenomeni si estenderanno anche verso le Marche e le aree interne abruzzesi e molisane.

A precedere il peggioramento saranno correnti meridionali in rinforzo, responsabili non solo di un sensibile aumento delle temperature, ma anche del trasporto di polvere sahariana in quota. Questo comporterà precipitazioni “sporche”, con piogge cariche di pulviscolo desertico soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Uno scenario decisamente diverso rispetto a quello registrato all’alba di oggi sugli altipiani abruzzesi, dove l’inversione termica ha favorito temperature pienamente invernali, con valori ben al di sotto dello zero anche nelle conche interne.

Questi i valori minimi più bassi registrati:

−8.2°C a Roccaraso Piano Aremogna

a Roccaraso Piano Aremogna −4.2°C a Castel del Monte

a Castel del Monte −3.1°C a Campo Felice

a Campo Felice −3.0°C a Piani di Pezza

a Piani di Pezza −2.0°C a Altopiano delle Cinque Miglia

a Altopiano delle Cinque Miglia −1.6°C a Pescocostanzo

a Pescocostanzo −1.1°C a Pescasseroli

a Pescasseroli −0.6°C a Santi di Preturo

Un contrasto netto, quindi, tra il gelo notturno e il contesto più mite e instabile atteso nelle prossime ore, che segna il ritorno di condizioni più dinamiche tipiche della primavera mediterranea. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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