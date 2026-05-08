Meteo Algeria, weekend rovente: ondata di caldo record, fino a +45°C nel sud del Paese

L’Algeria si prepara ad affrontare una giornata, quella di sabato 9 maggio, con un’ondata di caldo record che interesserà le regioni orientali, centrali e meridionali del Paese. Le temperature raggiungeranno valori eccezionali per il periodo, oscillando tra +34 e +38°C all’ombra sui settori centro-orientali, esasperate dai caldi venti di scirocco che soffieranno con particolare intensità sulle aree sud-orientali. Le regioni meridionali e sud-orientali del Paese affronteranno invece condizioni ancora più estreme, con una vera e propria drammatica ondata di caldo che farà schizzare il termometro tra +42 e +45°C. Possibili tempeste di sabbia potrebbero accompagnare queste temperature torride, mentre le previsioni indicano un ulteriore incremento termico nei giorni successivi per tutto il sud algerino, con valori ben al di sopra delle medie stagionali.

In netto contrasto con le condizioni precedenti, le regioni occidentali dell’Algeria vivranno una giornata decisamente più fresca ma instabile. Durante la mattinata di domani, sabato 9, sono previste precipitazioni sulle zone occidentali, con temperature che oscilleranno tra +9 e +18°C nelle aree interne e sugli altipiani. La massa d’aria più fresca di origine atlantica manterrà condizioni gradevoli sull’ovest del Paese.

Il vento sarà l’altro grande protagonista su gran parte del territorio algerino. Le regioni centro-occidentali e centro-orientali saranno infatti colpite da forti venti con raffiche comprese tra 75 e 90 km/h, mentre sulle zone orientali, nelle oasi dell’Adrar e sugli altipiani centrali i venti potrebbero raggiungere intensità pari a 80-100 km/h. Il vento potrebbe favorire il sollevamento della polvere in sospensione di matrice sahariana, con possibili tempeste di sabbia e scarsa visibilità.