Meteo, aria gelida sulla Valle d’Aosta: crollo delle temperature nel fine settimana

Il fine settimana alle porte si preannuncia decisamente pungente per l’intero territorio valdostano, che si prepara ad affrontare un improvviso e sensibile abbassamento delle temperature. Un fronte freddo di chiara matrice nordica sta per investire l’intera regione, spazzando via rapidamente le condizioni più miti dei giorni scorsi. Come si legge nel bollettino meteorologico regionale ufficiale, infatti, “una saccatura sul Mediterraneo determina l’afflusso di aria fredda da nord verso la Valle d’Aosta, con schiarite alternate ad annuvolamenti fino a lunedì, in seguito si avrà la rimonta di un campo anticiclonico“.

Le previsioni nel dettaglio per sabato e domenica

Le giornate del weekend saranno caratterizzate da una marcata variabilità, con un’alternanza di sole e nuvole a seconda delle zone. Per sabato è prevista “nuvolosità irregolare nel settore nord-occidentale, con qualche fiocco sui confini, abbastanza soleggiato altrove“. La situazione atmosferica non subirà grandi stravolgimenti per la giornata conclusiva del fine settimana. Per domenica il bollettino annuncia un cielo “soleggiato, con nubi medio-alte da metà mattina e annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio“. L’elemento di maggiore spicco, in ogni caso, rimarrà il generale e netto calo termico. Le temperature saranno in picchiata in tutta la regione, facendo registrare minime di +4°C ad Aosta, mentre a quote più alte si scenderà su valori pienamente invernali: +1°C a Courmayeur, -3°C a Cervinia e fino a -4°C a Cogne.

Neve in quota all’inizio della prossima settimana

L’instabilità meteorologica continuerà a farsi sentire anche con l’apertura della nuova settimana lavorativa, prima di lasciare spazio a un definitivo miglioramento. La saccatura mediterranea farà sentire i suoi ultimi effetti portando nuove precipitazioni sui rilievi. “Lunedì nuvolosità irregolare con isolati rovesci dal pomeriggio, neve a 2000-2200 metri, in seguito soleggiato” conclude il bollettino. A partire da martedì, con la preannunciata rimonta anticiclonica, il tempo tornerà a stabilizzarsi garantendo cieli decisamente più limpidi.

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