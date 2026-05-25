Meteo, caldo africano e violenti temporali sui Balcani: tra fine maggio e inizio giugno rischio grandine e nubifragi

Tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, il meteo sui Balcani entrerà in una fase decisamente più instabile, ma accompagnata da un netto aumento delle temperature. Una massa d’aria più calda investirà gran parte della regione balcanica tra il 30 maggio e il 2 giugno, portando condizioni pienamente estive. Le temperature massime saliranno diffusamente tra i +28 e i +32°C, con picchi più elevati sulle zone pianeggianti della Bulgaria, lungo il Danubio e nelle aree interne della Tracia. Il caldo accumulatosi nei bassi strati fungerà da carburante per lo sviluppo di fenomeni temporaleschi anche intensi.

Il mix esplosivo tra aria calda al suolo e infiltrazioni più fresche in quota creerà le condizioni ideali per una marcata instabilità. In questo contesto, si prevede la formazione di imponenti celle temporalesche, localmente severe. I fenomeni saranno più probabili nelle ore pomeridiane e serali, quando l’energia accumulata durante il giorno raggiungerà il picco.

Una delle caratteristiche principali di questa fase sarà la rapidità di sviluppo dei temporali. Le celle convettive potranno formarsi rapidamente e colpire aree piuttosto localizzate ma con una certa severità, causando anche flash flood e disagi.

Nonostante il rischio di fenomeni violenti, il periodo segnerà anche l’arrivo di condizioni tipicamente estive: mattinate soleggiate, clima caldo e temperature elevate. Un contesto tipico di fine primavera sui Balcani, dove il primo caldo intenso si accompagna spesso a episodi di marcata instabilità marcata e fenomeni estremi.