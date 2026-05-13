Meteo, caldo estremo nel sud-est dell’Algeria: Illizi sfiora i +47°C, ma il peggio deve ancora arrivare

Il primo pomeriggio odierno sta facendo registrare condizioni eccezionalmente roventi nello stato di Illizi, dove una precoce ondata di caldo sta spingendo le temperature verso valori estremi. Secondo le simulazioni dell’autorevole modello tedesco ICON, entro sera si potranno raggiungere picchi compresi tra +45 e +47°C, livelli decisamente anomali per il periodo anche per il nord Africa. In queste ore stanno circolando immagini che mostrano temperature anche superiori, come i +52°C rilevati da alcuni termometri installati sulle automobili. Sebbene questo valore non si discosti molto dalla realtà, è importante chiarire che queste misurazioni non rappresentano assolutamente l’ufficialità: i sensori dei veicoli risentono direttamente dell’irraggiamento solare e del calore accumulato dall’asfalto, risultando quindi sovrastimati. Nonostante ciò, rendono bene l’idea di un contesto ambientale estremamente caldo e opprimente, soprattutto vicino al suolo.

La situazione, inoltre, è destinata a evolversi rapidamente, in peggio ovviamente. A partire dalla giornata di giovedì 14, la massa d’aria calda tenderà a intensificarsi ulteriormente, con un nuovo aumento delle temperature atteso su gran parte del sud-est algerino. Un’evoluzione che conferma la natura eccezionale dell’evento e che richiede particolare attenzione, soprattutto nelle aree più esposte del Sahara.

Questi picchi di +45-47°C non sono solo eccezionali per la metà di maggio, ma si collocano tra i valori più estremi che il Sahara algerino conosce di solito nel pieno dell’estate, a conferma del carattere precoce e anomalo di questa ondata di caldo.