Meteo, caldo storico in Piemonte: record regionale per temperatura media, massima e minima, nuovi primati in 57 stazioni

La forte ondata di caldo che sta avvolgendo l’Europa occidentale, coinvolgendo anche il Centro-Nord dell’Italia, ha stabilito nuovi record di temperatura massima in Piemonte. Lo rende noto Arpa Piemonte. “Ieri, 26 maggio 2026, nuovi record di temperatura massima sono stati stabiliti in 57 stazioni della rete meteorologica gestita da Arpa Piemonte: tra queste compaiono diversi capoluoghi come Novara, Vercelli e Torino, e diverse stazioni del Novarese, Torinese, Astigiano ed Alessandrino. I precedenti massimi per il periodo appartenevano all’ultima decade di maggio 2009”, spiega Arpa Piemonte.

“Considerando la serie storica regionale, ricostruita con tutti i dati disponibili dal 1958 ad oggi, il 26 maggio si pone al primo posto come temperatura media a livello regionale con +21,9°C, superiore ai +21,8°C del 24 maggio 2009. Altresì, anche per le temperature massime +27,2°C e le minime +16,6°C sono stati stabiliti i record assoluti sulla serie storica”, evidenziano gli esperti di Arpa, sottolineando che “nella giornata odierna è possibile un nuovo superamento dei record essendo previsti ulteriori incrementi termici”.

La situazione per i prossimi giorni

“L’alta pressione non viene a breve sostituita da regimi più freschi, bensì arretrerà un po’ verso l’Atlantico lasciando posto ad infiltrazioni più fresche in quota da est. Questo permetterà un lieve calo delle temperature massime soprattutto nella giornata di venerdì. Il bollettino su ondate di calore segnala da sette giorni disagio bioclimatico di cui quattro con disagio moderato o forte (colore arancione o rosso) per tutti i capoluoghi di provincia”, concludono gli esperti di Arpa Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.