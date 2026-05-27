Meteo, continua l’ondata di calore in India: “condizioni intense nei prossimi 2-3 giorni”

Il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD) ha affermato che le “condizioni di ondata di calore, da intense a molto intense“, probabilmente persisteranno nell’India centrale e nordoccidentale per i prossimi due o tre giorni. Stando alla testata Newsonair, il Dipartimento Meteorologico Indiano prevede per oggi temperature massime tra i +43 e i +45°C a New Delhi. Il Premier indiano Narendra Modi ha pubblicato diversi post su X esortando a “prendere tutte le precauzioni possibili” e a “rimanere idratati”. L’agenzia di stampa PTI ricorda che, in concomitanza con le temperature elevate, si è assistito a un aumento della domanda di energia elettrica, che si ritiene sia dovuta all’uso dei condizionatori. Il picco si è raggiunto il 21 maggio con 270,8 GW consumati.