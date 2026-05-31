Meteo, dopo i +36°C arriva la svolta: l’atmosfera pronta a liberare energia con nubifragi, vento forte e grandine

L’ondata di calore è agli sgoccioli, ma il vero rischio arriva adesso. Tra martedì 2 e mercoledì 3, infatti, il quadro sinottico potrebbe cambiare volto in modo piuttosto repentino: aria molto fresca in quota irromperà su un’Italia ancora alle prese con un’ondata di caldo anomalo, innescando una fase fortemente instabile. L’evoluzione prevista per i prossimi giorni è piuttosto pericolosa, meteorologicamente parlando. Il calore accumulato negli ultimi giorni, con punte fino a +35/+36°C, non scompare così all’improvviso: resta intrappolato nei bassi strati e diventa energia pronta a essere liberata. Quando irrompe aria fredda sopra questo ‘serbatoio’ caldo e umido, l’atmosfera reagisce molto rapidamente. Il risultato? Temporali anche violenti, con nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Il cambiamento avverrà in tempi rapidi, senza fasi intermedie. Le ondate di caldo si ‘costruiscono’ gradualmente, ma la loro fine può essere improvvisa e burrascosa. Il meccanismo è piuttosto semplice: più energia si accumula durante la fase calda, più intensa sarà la cosiddetta fase di ‘scarico’. Il cosiddetto ‘rilascio elastico‘, ossia il termine fisico-meccanico esatto per indicare l’energia potenziale che si converte in movimento.

Proprio per questo motivo, i fenomeni potenzialmente ‘esplosivi‘ non saranno un’eccezione, ma una conseguenza diretta della situazione attuale. Il punto, quindi, è a monte: senza questo caldo anomalo e persistente, l’atmosfera non avrebbe la medesima energia da sprigionare. E allora la domanda resta aperta: è davvero normale raggiungere i +35°C a fine maggio?

In questo periodo, sulle zone pianeggianti le temperature massime dovrebbero attestarsi di solito tra +22 e +27°C, con punte intorno ai +30°C solo nei giorni più caldi: superare i +35°C significa quindi trovarsi anche 8-10 gradi oltre le medie climatiche del periodo. Esistono precedenti storici che raccontano di fine maggio ‘roventi’, come alcuni episodi negli anni ’50 o più recentemente record con picchi di +35°C sempre intorno al 25 del mese, ma si tratta di eventi rari, che si discostano dalla tendenza generale diventando anomalie.

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