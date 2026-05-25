Meteo Emilia Romagna, Arpae: “settimana estiva con +35-36°C”

Prime temperature estive previste nel territorio di Bologna questa settimana, così come in buona parte dell’Emilia Romagna. Secondo le previsioni formulate da Arpae, l’agenzia regionale per l’ambiente, dopo i +32-33°C di oggi in pianura, le temperature dovrebbero salire intorno ai +35-36°C sia domani, martedì 26 maggio, sia dopodomani, mercoledì 27. Più fresco sulla costa, dove si prevedono massime intorno ai +30°C. Domani, in particolare, si prevede “cielo pressocché sereno per tutta la giornata”, anche se nelle ore centrali non sono esclusi addensamenti di nuvole e rovesci isolati sui rilievi, con una un aumento in serata della nuvolosità. Mercoledì, invece, il cielo sarà “irregolarmente nuvoloso“, con possibili rovesci nel pomeriggio e in serata sempre sui rilievi. Le temperature resteranno comunque sopra i +35°C nelle pianure interne.

Da giovedì a domenica, inoltre, “la presenza di un campo di alta pressione favorirà condizioni di tempo pressoché stabile e soleggiato, con temperature in lento e graduale aumento sino a termine periodo, con valori massimi al di sopra della media del periodo“.

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