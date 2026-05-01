Meteo Emilia-Romagna, risveglio pungente: temperature vicine allo zero nelle campagne

L’Emilia-Romagna si è svegliata sotto l’influenza di un deciso calo termico che ha caratterizzato la mattinata odierna, in particolare nelle aree rurali e di pianura della regione. Mentre i centri urbani hanno mantenuto valori compresi tra i 5 e i 7°C, le campagne hanno registrato un tracollo più evidente con colonnine di mercurio scese localmente sotto la soglia dei +3°C. Questo scenario meteorologico è il risultato dell’allontanamento verso i Balcani di una perturbazione che ha lasciato spazio all’ingresso di correnti nordorientali decisamente più fredde, capaci di ripulire il cielo ma anche di far precipitare le temperature minime notturne, determinando un 1° Maggio dal sapore quasi invernale.

I dati del freddo in pianura

I rilievi delle stazioni meteo confermano la diversità termica tra città e campagna. A spiccare è il +1°C registrato a Faenza San Biagio, nel Ravennate, e a San Lorenzo della Pioppa, nel Modenese. Valori molto bassi si sono toccati anche a Toscanella di Dozza, nel Bolognese, e nelle località parmensi di Rimale e Soragna, dove il termometro si è fermato a +2°C. La stessa temperatura è stata rilevata a Mandorleto di Migliarino, nel Ferrarese, a testimonianza di un freddo diffuso che ha interessato l’intera fascia padana centro-orientale.

Previsioni per il fine settimana

Se oggi nel Paese l’instabilità residua riguarda solo Calabria e Sicilia, il resto d’Italia godrà di un tempo stabile e soleggiato. Per il fine settimana si conferma il consolidamento di un’area di alta pressione che garantirà cieli sereni e un progressivo rialzo delle temperature, permettendo anche all’Emilia-Romagna di recuperare medie stagionali più consone al periodo primaverile dopo questa breve ma intensa parentesi di freddo mattutino.

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