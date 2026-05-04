Meteo, Europa divisa tra estate e inverno: caldo record al Nord, gelo tardivo sui Balcani

Italia nel mezzo del contrasto climatico: sbalzi termici, instabilità e meteo incerto lungo la linea di confine tra due stagioni opposte

Un’Europa letteralmente spaccata in due da un’anomalia atmosferica tanto spettacolare quanto rara. Mentre il Nord del continente assapora un anticipo d’estate con temperature fino a +28°C in Svezia e valori intorno ai +27°C tra Norvegia, Lituania e Lettonia, il Sud-Est fa i conti con un ritorno dell’inverno fuori stagione, tra freddo, gelate e perfino nevicate. L’Italia si trova lungo la linea di confine tra queste due realtà. Il risultato è una fase variabile e a tratti instabile, con sbalzi termici e condizioni meteo spesso incerte, tipiche delle fasi di transizione primaverile ma rese più marcate da questa configurazione.

Lo scenario è quello tipico di un blocco a omega, una configurazione che intrappola le masse d’aria e amplifica i contrasti. Da un lato, l’alta pressione favorisce cieli sereni e un riscaldamento anomalo alle alte latitudini; dall’altro, una saccatura fredda continua a riversare aria artica su Balcani e Grecia, mantenendo condizioni decisamente invernali.

Il risultato è un’Europa dalle stagioni opposte: costumi da bagno e spiagge frequentate al Nord, mentre più a sud si riaccendono i riscaldamenti e si rispolverano cappotti e sciarpe. Un contrasto netto che fotografa perfettamente la dinamicità della primavera europea, capace di estremi opposti anche a distanza di pochi giorni.

Anomalie termiche Europa 6 maggio

Ma questa configurazione ha le ore contate. I modelli indicano infatti un progressivo indebolimento del blocco, con il ritorno di un flusso più zonale e lo spostamento del getto. L’aria fredda tenderà così a ritirarsi verso est, permettendo un graduale rialzo termico anche nei Balcani e in Grecia.

Nei prossimi giorni l’Europa tornerà quindi verso una situazione più equilibrata, con un ridimensionamento degli eccessi e un graduale riavvicinamento alle medie stagionali. Dopo giorni di forti contrasti, il continente si prepara a ritrovare un volto più tipicamente primaverile.

Anche per l’Italia questo significa un graduale ritorno a condizioni più stabili e temperature più in linea con il periodo, anche se la primavera continuerà a mostrare il suo lato dinamico ancora per qualche giorno.

 

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