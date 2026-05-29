Meteo Francia, record di caldo in oltre metà del Paese a maggio: “mese senza precedenti”

Oltre metà della Francia ha registrato almeno un record mensile di temperatura durante la potente ondata di calore che ha colpito il Paese nei giorni scorsi. Lo ha riferito Météo-France, affermando che questo mese di maggio è “senza precedenti” in termini meteorologici e climatici. Tra il 23 e il 27 maggio, sono stati registrati circa 109 record mensili di temperatura minima e 266 record mensili di temperatura massima, ha sottolineato il servizio meteorologico nazionale. “Oltre metà della Francia ha sperimentato almeno un record mensile di temperatura, sia minima che massima, durante questo episodio, che è enorme”, ha dichiarato Matthieu Sorel, climatologo di Météo-France, mentre si prevede che l’ondata di calore si attenuerà gradualmente entro il fine settimana.

Oggi ancora caldo ma tempo instabile fino al weekend

Oggi, venerdì 29 maggio, è stata un’altra giornata particolarmente calda in molte regioni della Francia, sebbene nell’ovest si sia registrata una leggera tendenza al raffreddamento, con temperature a tratti inferiori di oltre 10°C rispetto a giovedì. Météo-France cita le seguenti temperature per rendere l’idea del cambiamento in atto:

+22,6°C a Dieppe (Seine-Maritime) contro i +32,8°C di giovedì

a Dieppe (Seine-Maritime) contro i +32,8°C di giovedì +23,1°C a Caen contro i +33°C di giovedì

a Caen contro i +33°C di giovedì +21,5°C a Biarritz contro i +34,4°C di giovedì.

Le temperature sono rimaste eccezionalmente alte altrove, come dimostrano i seguenti valori:

+36°C a Mauléon (Deux-Sèvres)

a Mauléon (Deux-Sèvres) +35°C a Bergerac (Dordogna)

a Bergerac (Dordogna) +33°C a Parigi e Tours (Indre-et-Loire).

Nel pomeriggio di oggi, temporali si sono abbattuti sulle Alpi meridionali, estendendosi all’interno della Provenza e della Corsica. Sono accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e rovesci intensi.

Temperature in calo nel weekend

L’ondata di caldo proseguirà domani, sabato 30 maggio, prima di un calo significativo delle temperature domenica. Sabato, le temperature più elevate si registreranno nella parte orientale del Paese, con massime tra i +32 e i +35°C nella regione di Parigi, nel Grand Est, nella regione Rodano-Alpi e in gran parte della Provenza. A ovest, continuerà ad affluire aria più fresca, con temperature che si manterranno spesso tra i +22 e i +26°C lungo la costa basca, la Bretagna settentrionale e la costa del Canale della Manica.

Potrebbero svilupparsi temporali tra i Paesi della Loira, la regione di Parigi, gli Hauts-de-France e la Normandia, estendendosi fino alle Ardenne. Questi temporali potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e piogge localmente intense. Temporali si svilupperanno anche sulle Alpi meridionali e, con minore frequenza, sui Pirenei, il Massiccio Centrale e la Corsica.