Meteo, gelate notturne in Alto Adige: i frutteti si trasformano in sculture di ghiaccio

L’Alto Adige ha vissuto una notte caratterizzata da temperature pungenti che hanno portato gelate diffuse in gran parte del territorio provinciale. La località più fredda è stata Sesto, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -5°C, mentre nella Valle dell’Adige i valori si sono attestati stabilmente attorno allo zero. La situazione ha reso necessario l’intervento dei sistemi di irrigazione antibrina, una tecnica fondamentale per preservare i raccolti durante la delicata fase della fioritura primaverile. L’acqua nebulizzata crea infatti un guscio protettivo di ghiaccio attorno ai rami, trasformando le distese agricole in scenari suggestivi e cristallini. Nonostante il risveglio invernale, la giornata odierna prosegue sotto il segno del bel tempo con un sole prevalente che favorirà un rapido incremento termico pomeridiano, portando le massime a sfiorare i +22°C in diverse zone vallive della regione.

Protezione dei raccolti e sbalzi termici

L’attivazione dell’irrigazione antibrina rappresenta un momento cruciale per l’agricoltura locale. Il ghiaccio che avvolge i germogli sprigiona calore latente di solidificazione, mantenendo la temperatura del tessuto vegetale vicina allo zero e impedendo che scenda ulteriormente danneggiando i fiori. Le minime resteranno basse anche nei prossimi giorni, confermando un trend di instabilità che caratterizza questa fase della stagione. Oggi, tuttavia, l’apporto solare mitigherà la sensazione di freddo, regalando una breve parentesi mite prima di un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Rovesci e neve a bassa quota da domani

Il quadro meteorologico è destinato a mutare drasticamente a partire dalla giornata di domani. Il cielo si presenterà coperto su tutto il territorio, con precipitazioni e rovesci diffusi che interesseranno gran parte della provincia. L’aria fredda porterà inoltre il limite delle nevicate a scendere localmente sotto i 1.500 metri di altitudine. Anche venerdì sarà una giornata segnata da nubi compatte e piogge intermittenti. Per un miglioramento più consistente bisognerà attendere il fine settimana, quando le temperature inizieranno nuovamente a risalire.

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