Meteo Giappone, evento rarissimo: neve a maggio dopo 21 anni ad Hokkaido

Un evento rarissimo, senza ombra di dubbio. La neve è tornata ad imbiancare il nord del Giappone mentre Tokyo boccheggiava con oltre +30°C. Nei giorni scorsi, infatti, l’isola di Hokkaido è stata teatro di un evento meteo eccezionale che ha lasciato stupefatti perfino gli stessi abitanti, abituati a metri e metri di neve: ebbene la ‘Dama Bianca’ è tornata a cadere decisamente stagione, un evento che non accadeva da ben 21 anni. L’ultima nevicata significativa in questo stesso periodo risaliva infatti al 2005.

Le immagini arrivate dal luogo in questione mostrano paesaggi imbiancati in piena primavera. In particolar modo, la città di Asahikawa ha fatto registrare un paio di centimetri di accumulo, un dato sorprendente per il mese di maggio. Fiocchi di neve sono stati segnalati anche in altre città dell’isola.

A rendere ancora più clamoroso l’evento è stato il contrasto termico con il resto del Paese: mentre infatti Hokkaido si svegliava sotto la neve, Tokyo registrava temperature superiori ai 30 gradi, in pratica un anticipo d’estate. Due facce della stessa medaglia che ha interessato il Giappone.

Alla base di questo evento straordinario c’è stata un’irruzione di aria fredda proveniente dal nord-est asiatico, che si è spinta verso sud in modo anomalo per il periodo. Questo afflusso gelido ha determinato in primis un sensibile crollo termico in quota, nevicate eccezionali in secundis.