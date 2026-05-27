Meteo, il caldo continua a soffocare l’Europa: ora attesi i temporali

Il caldo continua a stringere in una morsa l’Europa occidentale, in quello che si sta rivelando il maggio più rovente da 80 anni. Le alte temperature, ben al di sopra della media, persistono in gran parte del continente e ora, all’allerta per il caldo, si aggiunge quella per i temporali, considerata la grande quantità di energia in gioco dopo questi giorni bollenti. Il Regno Unito gode di una minima tregua, che potrebbe essere temporanea, mentre l’Europa centrale e sudorientale vive il picco dell’ondata di calore, anche se a breve è atteso un calo delle temperature.

Francia

La Francia si trova ad affrontare un’ondata di calore “senza precedenti“, con 13 Dipartimenti in allerta arancione. Le temperature oscillano tra i +30 e i +35°C in gran parte del Paese con punte di +38°C nella regione del Poitou-Charentes, nella Valle della Loira e lungo la costa mediterranea. Si tratta di valori 10-15°C superiori alla media di maggio e il caldo sta iniziando a peggiorare la qualità dell’aria, con un aumento delle concentrazioni di ozono e alti livelli di inquinamento nelle principali città. Sulle Alpi e sui Pirenei sono possibili temporali di calore, alcuni anche intensi.

Finora, secondo le autorità francesi, sono stati segnalati sette decessi legati al caldo (cinque annegamenti e due persone decedute durante l’attività sportiva), sebbene i media riportino anche la morte per annegamento di un giovane, che potrebbe essere l’ottava vittima.

Allerta caldo e maltempo in Spagna

Anche la Spagna vive un’altra giornata di temperature elevate, che ha indotto diverse comunità autonome a emettere allerte per il caldo. Si superano i +34°C in tutto il Paese e in alcune zone si potrebbero raggiungere i +37°C. Dieci comunità autonome hanno attivato allerte per temporali o alte temperature, tra cui i Paesi Baschi, che hanno posto la regione di Biscaglia in stato di allerta arancione. Le restanti province dei Paesi Baschi, così come le comunità di Asturie, Cantabria, Galizia (tutte nel nord della Spagna), La Rioja, Navarra, Aragona e Catalogna, sono in allerta gialla. Secondo i servizi meteorologici, la situazione potrebbe persistere fino a metà della prossima settimana.

Regno Unito

Nel Regno Unito, il caldo concede un po’ di tregua oggi dopo il record di +35°C registrato ieri. Secondo il Met Office del Regno Unito, le temperature sono scese a +24°C, anche se potrebbero risalire nelle prossime ore. Il Met Office avverte che il caldo intenso tornerà, con temperature superiori ai +30°C, ma tutto lascia presagire un’attenuazione dell’ondata di calore nel fine settimana, con l’arrivo di alcune piogge. Anche il Regno Unito ha registrato diverse vittime: almeno sei persone che cercavano refrigerio nei corsi d’acqua sono annegate e una settima risulta dispersa.