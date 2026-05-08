Meteo, incredibile tempesta di sabbia in Arabia Saudita: il giorno diventa notte ad Al-Rass | VIDEO

Immagini impressionanti arrivano dall’Arabia Saudita, più precisamente dalla provincia di al-Qassim, nel centro del Paese. Una potente tempesta di sabbia si è abbattuta sull’area, facendo piombare improvvisamente il buio, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Si può vedere il muro di sabbia avanzare imponente sulla località di Al-Rass, inglobando tutto ciò che incontra e riducendo la visibilità praticamente a zero, creando gravi pericoli sulle strade. L’atmosfera si è colorata di un arancione quasi marziano, a rendere il tutto ancora più incredibile, sottolineando la violenza del fenomeno.

Tempesta di sabbia in Arabia Saudita: il muro di sabbia avanza su Al-Rass