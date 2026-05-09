Meteo, Italia verso un’Estate 2026 rovente: ECMWF conferma il forte segnale di caldo anomalo

Secondo le proiezioni stagionali elaborate dall’autorevole modello europeo ECMWF, l’estate 2026 sul Mediterraneo e in particolare sull’Italia presenta un chiaro segnale termico positivo, con anomalie di temperatura superiori alla norma climatica di riferimento, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Tale tendenza appare particolarmente evidente, poiché le simulazioni indicano un trimestre (Giugno, Luglio e Agosto) con valori medi compresi tra circa +0,5 e +1°C oltre le medie del periodo, con ulteriori possibili picchi più elevati. In questo contesto, aumenta la probabilità che la stagione estiva rientri nell’insieme delle estati più calde osservate negli ultimi decenni, questo sempre secondo i calcoli del modello europeo.

Il quadro previsto si inserisce in una tendenza ormai praticamente strutturale: secondo statistiche climatiche su base pluridecennale, le estati italiane hanno registrato un aumento medio di circa +1,5°C negli ultimi 50 anni, con un’accelerazione evidente a partire dalla celeberrima estate del 2003. Gli indicatori degli estremi termici (giorni caldi, notti tropicali, durata e frequenza delle ondate di calore) mostrano infatti un aumento deciso nel periodo 1961-2024. Inoltre il 2024 è risultato l’anno più caldo dell’intera serie storica nazionale, con un’anomalia media di +1,33°C rispetto al trentennio 1991-2020.

Le proiezioni per l’estate 2026, lette alla luce di questo background statistico, suggeriscono dunque uno scenario in cui il segnale di anomalia positiva non rappresenta un evento isolato, ma l’ulteriore tassello di una sequenza di stagioni sempre più calde. Ciò implica una maggiore probabilità di ondate di calore intense e persistenti, con possibili ripercussioni su salute, disponibilità idrica, produzione agricola e domanda energetica.

È tuttavia fondamentale ricordare, come spesso vi ricordiamo, che le previsioni stagionali hanno natura probabilistica: definiscono il contesto climatico atteso per il trimestre, ma non consentono di dettagliare l’evoluzione delle singole fasi meteo.

Il modello europeo ECMWF è considerato uno dei migliori centri al mondo per previsioni a medio termine e stagionali: ciò garantisce alta qualità del sistema previsionale, ma non elimina l’incertezza intrinseca oltre le 3-4 settimane. Praticamente, quando il modello mostra un segnale termico notevolmente positivo, ma soprattutto coerente nei successivi aggiornamenti, la probabilità che la stagione effettiva vada in quella direzione aumenta in modo significativo, pur senza escludere assolutamente fasi meteo opposte (break temporaleschi, piogge).