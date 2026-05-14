Meteo, le temperature massime di oggi: +11°C a Belluno

Il maltempo ha progressivamente intensificato la propria azione sul Nord Italia nel corso delle ultime ore, dando origine a temporali localmente molto violenti e persino a due tornado segnalati sulla Pianura Padana, in Veneto, nel pieno di una fase atmosferica estremamente dinamica. Le condizioni più critiche si registrano tra Lombardia e Veneto, dove l’energia accumulata nei bassi strati e l’ingresso di aria più fresca in quota stanno favorendo la formazione di celle temporalesche organizzate e persistenti. In Lombardia rovesci intensi e temporali stanno interessando soprattutto Bergamasco, Bresciano e Cremonese, con fenomeni che a tratti si sono estesi anche verso l’Emilia.

Nel corso del pomeriggio l’instabilità si è propagata rapidamente anche al Piemonte orientale. Forti temporali hanno colpito Novarese, Vercellese e Alessandrino, spingendosi successivamente verso Pavese e Lodigiano con precipitazioni intense, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento.

L’ingresso dell’aria più fredda associata al fronte perturbato ha inoltre determinato un sensibile calo delle temperature su gran parte del Nord Italia, riportando un clima decisamente più fresco dopo le condizioni miti registrate nei giorni scorsi.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Siracusa

a Siracusa +26°C a Catania

a Catania +25°C a Cagliari, Decimomannu

a Cagliari, Decimomannu +24°C a Carbonia, Menfi

a Carbonia, Menfi +23°C a Ancona, Crotone, Foggia, Palermo, Rimini, Termoli

a Ancona, Crotone, Foggia, Palermo, Rimini, Termoli +22°C a Albenga, Cervia, Cuneo, Grottaglie, Latina, Lecce, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Roma

a Albenga, Cervia, Cuneo, Grottaglie, Latina, Lecce, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Roma +21°C a Alghero, Bologna, Firenze, Forlì, Grosseto, Guidonia, Lamezia Terme, Lampedusa, Pantelleria, Parma, Pescara, Torino, Trapani, Viterbo

a Alghero, Bologna, Firenze, Forlì, Grosseto, Guidonia, Lamezia Terme, Lampedusa, Pantelleria, Parma, Pescara, Torino, Trapani, Viterbo +20°C a Brescia, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Milano, Napoli, Piacenza, Rieti

a Brescia, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Milano, Napoli, Piacenza, Rieti +19°C a Aosta, Bari, Bisceglie, Genova, L’Aquila, Novara, Pisa, Trieste

a Aosta, Bari, Bisceglie, Genova, L’Aquila, Novara, Pisa, Trieste +18°C a Bergamo, Verona

a Bergamo, Verona +17°C a Cosenza, Frosinone

a Cosenza, Frosinone +15°C a Bolzano, Gorizia, Padova, Potenza

a Bolzano, Gorizia, Padova, Potenza +14°C a Pordenone, Udine, Venezia

a Pordenone, Udine, Venezia +13°C a Treviso

a Treviso +11°C a Belluno

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