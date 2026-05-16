Meteo, le temperature massime di oggi: +12°C a Norcia

Nelle ultime 24-48 ore una vasta irruzione di aria fredda di origine polare ha investito gran parte dell’Europa centro-occidentale e settentrionale, riportando condizioni dal sapore autunnale, e localmente quasi invernale, nel cuore del mese di maggio. Il brusco calo delle temperature è stato accompagnato da instabilità diffusa, rovesci e venti sostenuti in numerosi Paesi europei. La massa d’aria fredda nord-atlantica associata alla perturbazione continuerà a scivolare verso sud nel corso della giornata, raggiungendo progressivamente anche le estreme regioni meridionali italiane. Nonostante un graduale rialzo termico atteso al Nord e successivamente, nella giornata di domenica, anche sulle regioni centrali, i valori termici si manterranno ancora diffusamente al di sotto delle medie climatiche del periodo.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +26°C a Acireale

a Acireale +24°C a Messina

a Messina +23°C a Crotone, Genova, Reggio Calabria

a Crotone, Genova, Reggio Calabria +22°C a Agrigento, Grottaglie, Lecce, Milano, Trapani

a Agrigento, Grottaglie, Lecce, Milano, Trapani +21°C a Albenga, Bari, Brescia, Brindisi, Cagliari, Cuneo, Foggia, Lamezia Terme, Lampedusa, Novara, Palermo, Parma, Piacenza, Sondrio, Torino, Trento, Verona

a Albenga, Bari, Brescia, Brindisi, Cagliari, Cuneo, Foggia, Lamezia Terme, Lampedusa, Novara, Palermo, Parma, Piacenza, Sondrio, Torino, Trento, Verona +20°C a Latina, Napoli, Olbia, Treviso

a Latina, Napoli, Olbia, Treviso +19°C a Alghero, Belluno, Bologna, Bolzano, Cervia, Cosenza, Decimomannu, Forlì, Padova, Pantelleria, Pescara, Pisa

a Alghero, Belluno, Bologna, Bolzano, Cervia, Cosenza, Decimomannu, Forlì, Padova, Pantelleria, Pescara, Pisa +18°C a Aosta, Benevento, Bergamo, Enna, Firenze, Siena, Teramo, Termoli, Udine, Venezia

a Aosta, Benevento, Bergamo, Enna, Firenze, Siena, Teramo, Termoli, Udine, Venezia +17°C a Ancona, Roma, Trieste

a Ancona, Roma, Trieste +16°C a Campobasso, Pesaro, Rimini, Viterbo

a Campobasso, Pesaro, Rimini, Viterbo +15°C a Perugia

a Perugia +14°C a Potenza, Rieti

a Potenza, Rieti +13°C a Cascia, L’Aquila

a Cascia, L’Aquila +12°C a Norcia

a Norcia +11°C a San Marino

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